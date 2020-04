Emilovi Kopšíkovi prekazil šancu na tretí titul vírus + FOTO

5. apr 2020 o 9:24 Jozef Šprocha

Člen Eurospotclubu Považská Bystrica po vlaňajšom ôsmom mieste na majstrovstvách Európy vstúpil do novej sezóny s optimizmom.

Poslednou súťažou, na ktorej ste štartovali, boli ME v Španielsku. Pomohli Vám k ďalšej motivácii?

Do Santa Suzanny som cestoval ako majster Slovenska s nemalými ambíciami. V kategórii 50 – 54 rokov som si veril minimálne na finálovú šestku, zisk medaily pri pohľade na súperov nebol veľmi reálny. Napriek dobrej forme, ktorú sa mi podarilo udržať z majstrovstiev Slovenska, som zažil veľké sklamanie, lebo medzi šesť najlepších rozhodcovia ma nevybrali a skončil som ôsmy. S verdiktom sa nestotožňovali viacerí, ale rozhodla silnejšia diplomacia. Neúspech ma nezlomil, naopak, ešte viac ma to vyhecovalo k príprave. V lete som si dal prestávku, čo je po súťažiach automatické.

Na čo ste sa v príprave zamerali?

V mojej vekovej kategórii nehrozí naberanie ťažkej svalovej hmoty, nástup prípravy nie je taký okamžitý ako u mladších pretekárov. Môžem si preto dovoliť začať neskôr a pomalšie, nejaké naberanie svalovej hmoty nie je dôležité. Ide skôr o to, udržať si, čo mám. Povedal som si, že o rok sa chcem na pódiá vrátiť podobný ak nie lepší, ale naberane váhy nemá už v mojom prípade naozaj význam. Na to sa veľmi dobre poznám a preháňať to netreba. Formu si dokáže nastaviť, niekedy je to otázka jedného dňa. Vtedy sa veľa pracuje s príjmom vody, no nemôže to trvať dlhšie, lebo to nie je dobré organizmus.

S akými cieľmi ste vstupovali do tohtoročnej sezóny?

Hlavným cieľom, ktorému som podriadil prípravu, bolo do tretice získať titul majstra Slovenska v kategórii Masters. Vyhral som nielen vlani v Starej Ľubovni, ale rok predtým som premiérové zlato získal v Sabinove. Začal som od polovice januára, nasadil príjem kalórií, bielkovín, pridal som v tréningu. Všetko išlo až neskutočne rýchlo a zrazu som zistil, že som v stave, v ktorom by som pomaly mohol ísť na pódium. Keď som bol v najlepšom, kvôli korona vírusu sa začali rušiť súťaže v hokeji či basketbale, futbal a ostatné športy boli prerušené. Stále som veril, že aj pozastavenie kulturistických podujatí na neurčito skončí pred majstrovstvami Slovenska dorastu a Masters, ktoré mali byť 4. apríla podobne ako vlani v Starej Ľubovni.

Neskôr vyšla správa, že podujatia sa rušia. Ako ste to prežívali?

Bol som v plnom nasadení, pri pohľade na kalendár som bol spokojný, že tohtoročné akcie sú naplánované dosť skoro, takže nemusím tak dlho pracovať na forme. Nešlo iba o spomínaný šampionát Masters. Podľa mojich plánov ma dva týždne po Starej Ľubovni čakali majstrovstvá Slovenska mužov, kde som si chcel v Nitre zmerať sily s oveľa mladšími pretekármi. Podmienkou, ktorú som si sám pre seba dal, bolo uspieť vo svojej vekovej kategórii. Inak by som medzi mladými nemal čo robiť. Rozhodnutie federácie, ktoré rešpektovalo nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky som ako ostatní musel prijať, pretože zdravie musí byť vždy na prvom mieste.

Tri mesiace prípravy vyšli navnivoč. Je šanca sezónu ešte zachrániť?

Nikdy som sa nevzdával, ak sa pripravujem na súťaž, tak poriadne. Pocit dobre vykonanej práce je pre mňa dôležitý, mrzí ma, že formu nemám kde dokázať. Kulturistika je šport, kde sa forma časuje nie na určité obdobie, ale na zopár dní. Stále verím, že neľahká situácia pominie a súťažiť sa bude dať. Formu si držím, lebo ak by som prestal, po časovej odmlke by návrat stál ďalšie obrovské úsilie. Myslím, že ak by federácia v prípade optimistickejšieho scenára vypísala nový náhradný termín do konca prvého polroka, dalo by sa uvažovať o návrate. Ak by sa to nestihlo, sezóna by bola fuč. Vynaložené peniaze, úsilie a drina by vyšli naprázdno, ostal by mi iba dobrý pocit, prípadne spomienková nesúťažná fotografia na pamiatku.

Vráťme sa ešte ku kategórii Masters. Akú pozíciu na Slovensku v nej máte?

Na Slovensku je nás pomenej, niekedy je na súťaži päť borcov, niekedy sa nazbiera aj sedem - osem. Na rozdiel od Česka, kde sú pretekári aj nad šesťdesiat rokov. Vlani pri zisku druhého titulu som mal iba dvoch súperov, Jaroslava Ulíka z Liptovskej Osady a Ferdinanda Holiča z Nového Mesta nad Váhom. Pri zisku titulu v Sabinove rok predtým bola situácia podobná, v roku 2017 v Liptovskom Hrádku som bol druhý za Megálym nás bolo v kategórii sedem. Trúfal som si skompletizovať majstrovský hetrik a do tretice získať zlato. To sa ešte nikomu z Považskej Bystrice v tejto kategórii nepodarilo, dokonca ani dva tituly nie.

Trúfli ste si zmerať sily aj s mladšími.

Konkurencie sa nebojím, pred troma rokmi som skončil na slovenskom šampionáte v Dubnici štvrtý medzi mužmi. Majstrovský titul získal päťnásobný majster svete. Bol som najstarší, ale ostrosťou svalstva som sa nestratil medzi ostatnými.

Verili ste, že sa Vám podarí opäť prebojovať sa na ME?

Vzhľadom k príprave som v duchu veril, že slovenský titul v Masters mám vo vrecku. O dva týždne by mal čakal šampionát v Nitre a o ďalšie dva európsky šampionát, ktorého dejiskom mala byť znova Santa Suzanna. Všetko do seba pekne zapadalo, formu by som udržal, no situácia sa vyvinula nesprávnym smerom.

Príprava Vás stále nemalé prostriedky. Ako sa to dá zvládnuť?

Väčšinu si hradím sám z vlastného vrecka, bez pomoci dobrých kamarátov,, ktorí mi dokážu pomôcť rôznym spôsobom, by som nemal šancu pripravovať sa na zodpovedajúcej úrovni a dosahovať úspechy.

Ste v kontakte aj s ďalšími pretekármi. Ako vidia situáciu oni?

Je nás veľa, čo sme sa na vrcholy sezóny zodpovedne pripravovali. Každý z nás by chcel, aby sa šampionáty uskutočnili, prezident SAFKST Boris Mlsna hovorí, že s takouto situáciou sa ešte nikdy nestretol, takže ďalší postup je nejasný. Verím, že sa nájde náhradný termín, no nevie sa kedy. Teraz treba prekonať kritické obdobie, aby sa veci začali vracať do normálu.

Je v kategórii nad 50 rokov ešte niekto na Slovensku starší ako Vy?

Prvenstvo drží Jaro Ulík z Liptovskej Osady, ktorý je odo mňa o tri roky starší. Na oboch posledných šampionátoch skončil za mnou druhý. Keď som mal ísť vlani na ME do Španielska sám, oslovil som ho, či by nechcel ísť. Hneď súhlasil a vo svojej vekovej kategórii skončil vo finále na peknom 6. mieste.

Neodradí Vás táto nepríjemná situácia od ďalšej prípravy?

Nemám na to dôvod. Kulturistika je krásny, no ťažký šport, ale robím ju už dlho a stále ma baví. Napriek prekážkam sa nevzdávam, život ide ďalej. Ťažká doba je všade, ale ľudia to jednoducho nemôžu vzdať. Budem pokračovať, bojovať v rámci svojich možností. Verím, že sa dostanem na súčasnú úroveň a do tretice získam slovenský titul.

Formu kulturistov dokazujú aj fotografie.

To áno, ale súťaž je súťaž a je veľký rozdiel hodnotiť pretekára naživo alebo na fotografii, ktorá sa dá upraviť. No pohľad na telo zblízka pri jednotlivých pózach sa oklamať nedá.

Máte za sebou viacero úspechov, chodíte okrem súťaží aj na exhibičné vystúpenia?

Aj keby bola ponuka, musel by som ju odmietnúť. Pracujem ako zámočník a zvárač desať hodín denne. Po práci idem domov, ľahko potrénujem, najem sa, odpočívam a dostatok času venujem spánku. Aby som sa mohol venovať podobným vystúpeniam, musel by som byť profesionál, čo v mojom veku už neprichádza do úvahy.