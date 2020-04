Novodubničania boli po reštarte klubu stále na prvej priečke

Najlepším tímom 7. ligy Juh bola po jeseni Nová Dubnica.

6. apr 2020 o 8:26 Jozef Šprocha

Dva roky uplynuli odvtedy, čo miestny MFK odhlásil zo 4. ligy. Do sezóny 2018 /2019 vstúpil novozaložený FK Nová Dubnica, ktorý s jedinou remízou vyhral 8. ligu. Po jesennej časti 7. ligy je Nová Dubnica prvá so štvorbodovým náskokom pred Kolačínom, ale má o zápas menej. Naším sprievodcom bol tréner Peter Ondrejíkom.

Ako hodnotíte jesennú časť?

Pri mužstve som druhú sezónu, vlani sme vyhrali 8. ligu s jednou remízou. Do súťaže sme vstupovali s ambíciami, káder máme slušný, sú tú niekoľkí hráči, ktorí hrávali ešte 4. ligu, ďalší šikovní sa vrátili. Spokojnosť s umiestnením, výsledkami a hrou je. Nevyšiel nám iba jediný zápas v závere jesene v derby v susednom Kolačíne. Prekvapilo ma to, lebo prvý zápas s týmto súperom sme vyhrali 10:1, no v tom čase som bol odcestovaný. Domáci zápas zvládli lepšie, hralo sa na menšom ihrisku, boli však behavejší a správne sa vyhecovali, ako to už v derby býva. Favorit má vždy ťažšie. V ostatných zápasoch sme diktovali tempo, boli dominantnejší.

Domáce zápasy boli väčšinou povinnou jazdou.

Je to tak, stalo, už vlani sa nám stávalo, že keď sme dali v úvode zopár gólov, súper to radšej zabalil. Našou výhodou bolo veľké ihrisko s kvalitným trávnikom, kde sme dominovali. Súperov sme niekedy prehovárali, aby zápas dohrali, no prišlo nám to niekedy až úsmevné, že mali možnosť zahrať si na dobrom ihrisku a radšej odišli predčasne domov. Dvakrát sme dali desať gólov, ak by sme rátali aj neskôr skontumovaný zápas s Kameničanmi (7:0 pozn. autora), mali sme doma gólový priemer viac ako sedem gólov na zápas.

Bolo to u súperov o poznanie ťažšie?

Na lídra sa každý chce vytiahnúť. V Lednici a Dulove sme dosiahli jasné výhry, no ďalšie tri zápasy boli náročné. O prehre v Kolačíne som sa už zmienil. V Horovciach sa hral kvalitný zápas minimálne šiestoligovej úrovne. Do 70. minúty mohli dať góly oba tímy, ale stále bolo 0:0. Domáci dirigovaní nestárnúcim Romanom Janíčkom hrali disciplinovane, ale my sme dali gól po tečovanej strele a v závere pridali ešte jeden. Prejťania pod vedením trénera Štefana Grendela s viacerými mladými hráčmi predviedli dobrý výkon, umne ich dirigoval Dušan Kopačka, ktorý aj po šesťdesiatke patrí k oporám. Vyhrali sme 3:1, no ľahké to nebolo.

S akými cieľmi ste chceli vstúpiť do jarnej odvety?

Na záverečnom posedení a hodnotení sme si povedali, že jednoznačným cieľom je postup do šiestej ligy. Mužstvo na to máme, pri pôvodnom systéme sme mali istú účasť v skupine o postup, no teraz nevedno, ako sa situácia vyvinie. Za najväčšieho konkurenta považujeme vedúci tím severnej skupiny Praznov.

Kedy ste sa začali pripravovať na jarnú odvetu?

Po jesennej časti dostali hráči mesačné voľno a zimná príprava začala 15. januára. Mesto, ktoré je naším najväčším podporovateľom vyšiel v ústrety, zabezpečilo tréning v športovej hale, mohli sme využívať aj plaváreň. V nedeľu bývali tréningy vonku, behali sme v lese a už od 26. januára začala séria prípravných zápasov. Z plánovaných ôsmich s anám podarilo odohrať päť. Nad Hornou Súčou sme vyhrali 6:4, zdolali sme piatoligovú Košecu 4:2. Nasledovali prehry s Mikušovcami 2:3, Ladcami 2:7 a s moravskými Bojkovicami, kde som v minulosti hrával, 2:4. Okrem zápasu s Ladcami, ktorý nám absolútne nevyšiel, zvyšné zápasy boli vyrovnané, hralo sa hore-dolu s množstvom gólov. Škoda, že ďalšie prípravné zápasy pri Dolným Kočkovciam či Nemšovej sme pre vírus nemohli odohrať.

Hovorili ste o kvalitnom kádri, no pri zápasoch boli na lavičke maximálne dvaja traja náhradníci. Prečo?

Je to odraz dnešnej digitalizovanej doby. Mladí chlapci idú cez víkend radšej na oslavu, výlet, ženatí dajú prednosť rodinám. V klube som dlhé roky, ale my sme dávali futbalu oveľa viac ako dnešní hráči, ktorí radšej hľadajú výhovorky. Je pravdou, že na zápasoch nás bolo dvanásť alebo trinásť, preto občas dostali šancu aj dorastenci. Pritom účasť na tréningoch bola dobrá, kostra tímy chodila. Ostatní si zrejme mysleli, že si nezahrajú, tak neprišli. Hrať mohli, len by museli prísť, nemôžem postaviť na zápas niekoho, kto nepríde. .

Káder MFK Nová Dubnica (v zátvore počet gólov): Filip Friedl, Matej Plánek – Tomáš Tóth (11), Marek Píža, Marek Rekem (1), Marek Vojvodík (3), Boris Stupinský (3), Radoslav Straka (1), Marek Karvaš (5), Radoslav Gunár (2), Marek Balon (12), René Brix (3), Michal Husár, Lukáš Kobela, Pavel Vaský, Marek Adamčík (3), Zdenko Beňo (1), Adam Brix (2), Patrik Šukala (1), Daniel Ježík, Dávid Kupecký. Tréner Peter Ondrejík.

Zápasy doma: Dulov 4:0, Balon 2, Tóth, Vojvodík, Kameničany 7:0 zrušené (súper sa odhlásil), Stupinský 3, Balon 2, Straka, Ježík, Kolačín 10:1, Balon 3, Tóth 3, Adamčík, Straka, R. Brix, Stupinský, Červený Kameň 10:0, Tóth 3, A. Brix 2, Vojvodík, Adamčík, Balon, Gunár, Karvaš, Lednica 6:1, Balon 3, Tóth, Karvaš, Šukala,

Zápasy vonku: Lednica 7:0, Karvaš 2, Stupinský 2, Adamčík, Beňo, Balon, Horovce 2:0, R. Brix, Tóth, Prejta 3:1, Tóth, Rekem, Karvaš, Dulov 6:1, Balon 2, Tóth, Vojvodík, R. Brix, Gunár, Kolačín 0:3.