Ľuďom chýba jeden spoj. Majú obavy, keď musia cestovať natlačení

Po opatreniach pre koranavírus začali jazdiť autobusy v meste ako počas soboty. Na ceste do práce ľuďom spoj chýba.

6. apr 2020 o 8:35 Bernadetta Pitoňáková

V rannom spoji, ktorý jazdí z Podmanína cez sídlosko SNP ďalej do mesta. (Zdroj: Bernadetta Pitoňáková)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Od 23. marca došlo k mimoriadnej úprave cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy v súvislosti so situáciou pre koronavírus. Aj v pracovný deň autobusy jazdia ako v sobotu. Ľudia, ktorí cestujú do práce ranným spojom zo sídliska SNP, hovoria, že sú v autobuse veľmi natesno, čo nie je teraz bezpečné.

Plný autobus

Cestujúci v Považskej Bystrici sa sťažujú hlavne na spoj číslo tri, ktorý jazdí ráno o piatej z mestskej časti Podmanín cez sídlisko SNP, Lány a ďalej do mesta. Previezli sme sa s týmto autobusom aj my a bol skutočne plný.

„Mali by pridať ešte jeden spoj. Kedysi chodil dokonca autobus až do Šebešťanovej. Teraz prestupujeme. Keď je ľudí veľa, bojíme sa tiež, či stihneme prestúpiť na ďalší spoj,“ posťažovala sa Jana Lusoňová, ktorá dochádza do zamestnania v priemyselnej časti v Šebešťanovej.

Nie je jej príjemné, že musí cestovať plným autobusom, teraz v období, keď si treba dávať pozor na kontakt s inými ľuďmi. „Čo ale spravím, do práce chodiť musím,“ dodala.