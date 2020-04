Olympia Považská Bystrica získala na šampionáte tri medaily

V Bratislave bol atletický halový šampionát starších žiakov.

6. apr 2020 o 8:35 Jozef Šprocha

BRATISLAVA Športová hala Elán bola začiatkom marca dejiskom halového šampionátu starších žiakov. Na majstrovstvách sa predstavili aj členovia Olympia Považská Bystrica a BK Lysá pod Makytou.

Dvojnásobná radosť

Najlepšie si počínal šprintér Kristián Sádecký z Olympie Považská Bystrica. V behu na 60 metrov postúpil do finále najrýchlejším časom 7,50 sekundy. Vo finále s azlepšil na 7,41 s, no stačilo to iba na zisk striebornej medaily.

Sádecký si všetko vynahradil v behu na 150 metrov, kde triumfoval najrýchlejším časom 17,65 sekundy. Jeho kolega Peter Duchoslav bol vo svojom behu štvrtý – 20,48 sekundy, čo v konečnom hodnotení znamenalo 22. miesto.

Strieborná výška

Ďalšie striebro pre Olympiu, ktorú reprezentovali traja pretekári, získal v skoku do výšky Martin Šimík. Výšku 165 dm zdolal až na tretí pokus, no jeho súper Veselý úspešný nebol. Adrián Macháč zdolal 160 cm a skončil štvrtý, Peter Duchoslav obsadil výkonom 145 cm deviate miesto.

Finálové umiestnenia

Peter Hucan obsadil vo vrhu guľou 7. miesto výkonom 10,50 m v behu na 60 metrov prekážok Sádecký postúpil do finále siedmym časom 9,30 sekundy, no preteky nedokončil. Kristián Štedrák bol vo svomom behu štvrtý – 9,75 sekundy a celkovo mu patrila desiata priečka.

V súťaži starších žiačok skončila Veronika Fapšová z Olympie Považská Bystrica piata v skoku do diaľky – 474 cm a jej kolegyňa Veronika Mejsnarová bola desiata – 445 cm.

Fapšová v behu na 60 metrov prekážok postúpila tretím časom 9,68 sekundy do finále, kde skončila piata – 9,83 s.

Na deviatej priečke sa umiestnila Alžbeta Janíková výkonom 150 cm, keď rovnakú výšku zdolala ešte aj štvrtá pretekárka v poradí.

Jediná zástupkyňa BK Lysá Pod Makytou Katarína Janíčková dosiahla vo svojom behu na 800 metrov siedmy najrýchljší čas 2:37,20 min, čo v konečnom hodnotení znamenalo desiatu priečku.

Medailové hodnotenie

Medailové hodnotenie oddielov vyhrala Naša atletika Bratislava (5-1-2) pred Sláviou ŠG Trenčín (3-0-3) a AC Malacky (2-1-2). Na 6. mieste sa umiestnila Olympia Považská Bystrica (1-2-0). Medailu získalo 27 oddielov.