Sobáše odkladajú, pohreby sú ešte smutnejšie

Pre hrozbu koronavírusu fungujú úrady v krízovom režime. Obmedzenia sa dotkli aj pohrebov a sobášov.

9. apr 2020 o 8:00 Peter Hudák

PÚCHOV. Matričný úrad v Púchove pracuje v núdzovom režime. Ľudia sa musia najskôr telefonicky o jeho návšteve dohodnúť.

„Požiadavky občanov vybavujeme emailom, prípadne telefonicky,“ informovala hovorkyňa mesta Laura Krošláková. V tomto režime pracuje aj podateľňa. Úrad je zavretý a písomnosti sa po predošlom telefonickom dohovore predávajú len vo dverách.

Novorodenca treba prihlásiť do zdravotnej poisťovne do šesťdesiatich dní od narodenia. Dovtedy je dieťa poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia. Pôrodnice hlásia na úrady narodenia detí tak, aby mohli byť zapísané do matrík.