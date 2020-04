Mestský úrad obhájil certifikát manažérstva kvality

Integrovaný certifikát získali druhýkrát po sebe.

6. apr 2020 o 12:58 TASR



POVAŽSKÁ BYSTRICA Mestský úrad v Považskej Bystrici obhájil certifikát manažérstva kvality. Potvrdil to recertifikačný audit zameraný na plnenie noriem ISO súvisiacich s manažérstvom kvality. Ten zohľadňuje environmentálne hľadiská, ale aj dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Ako informoval prednosta považskobystrickej radnice Anton Martaus, trenčianska certifikovaná spoločnosť vyzdvihla fakt, že systém riadenia, ktorý je zameraný na oblasť výkonu samosprávy a prenesených kompetencií štátnej správy, je vykonávaný v súlade s medzinárodnými normami.

Posun vpred



V správe sa podľa neho uvádza, že neboli zistené žiadne vážne nezhody so stanovenými normami. Rovnako nám nezistili ani menšie nezhody, neuviedli slabé stránky. Medzi silnými vyzdvihli stály a erudovaný kolektív pracovníkov mestského úradu. Dokonca nám nedali žiadne odporúčania na zlepšenie, to znamená, že sú spokojní s tým, ako to robíme. Myslím si, že je to spôsobené aj tým, že tento audit sa vykonáva opakovane a integrovaný certifikát sa udeľuje na tri roky. My sme ho už získali druhýkrát po sebe. Za toto obdobie sme sa

posunuli vpred a vyvarovali sa prípadných nedostatkov, doplnil Martaus.