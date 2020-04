Papradno potvrdilo progres, spoliehalo sa na partiu

V 6. futbalovej lige patrila pred anulovaním ročníka futbalistom TJ Žiar štvrtá priečka.

7. apr 2020 o 9:49 Jozef Šprocha

O nedokončenej sezóne sme hovorili s trénerom Milošom Lejtrichom a predsedom klubu Stanislavom Lališom.

Po deviatom a dvoch jedenástich priečkach prezimovali hráči Žiar Papradno na štvrtom mieste. V čom vidno progres?

Prvé, čo som si ešte pred príchodom všimol bolo, že mužstvo dostáva veľa gólov. Všetci boli prehnane ofenzívni. Museli sme zlepšiť defenzívnu činnosť celého mužstva. Nešlo to ľahko, času bolo málo. Mimochodom, aj dnes hráva v obrane len jediný obranca. Ak mám hovoriť o progrese, tak ho vidím v našom systéme hry a hráčskych pozíciách, do ktorých sa mužstvo musí dostať po strate lopty. Snažíme sa o väčšiu hernú zodpovednosť. S rešpektom k sebe riešime silné a slabé stránky každého individuálneho výkonu. Hráč by mal vložiť do zápasu maximum svojich futbalových schopností a zlozvyky minimalizovať.

V úvodnom zápase sezóny s Košeckým Podhradím ste sa takmer celý polčas trápili, no potom prišli tri góly za tri minúty. Bol to výrazný impulz?

Dať tri góly za tri minúty vo futbale, nie je obvyklé na akejkoľvek úrovni. V týchto chvíľach sa v praxi muselo stretnúť všetko to, o čom si v kabíne hovoríme teoreticky. Neviem, či je v súťaži ešte mužstvo, za ktoré hrajú iba domáci hráči ako u nás, o to väčšiu radosť som pociťoval. Bola to osviežujúca odmena nielen pre mňa a chlapcov, ale aj pre tých, ktorí sa o nás starajú, alebo nám fandia na tribúne. Vďaka im za to.

V domácich zápasoch ste stratili šesť bodov, kde bola príčina troch remíz?

Áno, tak toto bola jedna z vecí, ktorá nás mrzela. Príčina? Neviem. Snažíme sa hrať futbal, ktorý prináša emóciu a víťazstvo. Nie vždy to vychádza . Súperi tiež niečo vedia a ak majú šťastný deň a nám to zase „tu a teraz“ veľmi nejde, príde sklamanie. Ale žiadny zápas chlapci nezabalia, to nemajú v povahe. Ak vyhrávame, sme odvážni a kreatívni, v opačnom prípade hráme síce snaživo, ale v kŕči a nepresne. Vždy je to však len hra. Boli sme celkom radi, že sme aspoň nepriaznivo vyvíjajúci priebeh zachránili remízou.

Vonku až na jednu výnimku platilo, že ak dáte gól, bodujete. Nedalo sa udržať tesné vedenie v Košeckom Podhradí?

Tak toto je naše najväčšie sklamanie. V prvom polčase sme nevyužili viacero šanci, potom sme dali z protiútoku gól a verili sme si. Súper vyrovnal z priameho kopu a vzápätí nám rozhodca vylúčil hráča. Mužstvo znervóznelo, prišla pozičná chyba a prehrali sme. Prehry patria k futbalu.

V počte strelených gólov Vás predstihli iba Bolešov a Udiča. O góly sa delilo viac hráčov, chýbal vyložený kanonier?

Nie, nechýbal. Našim kanonierom bola partia a spolupráca. Uvedomujem si ale, že strelca potrebuje každé mužstvo a my ho aj máme – je ním Jakub Galko. Je to enormne rýchly typ hráča, ale jeho pracovné povinnosti mu nedovoľovali trénovať. Takéto typy sú potom náchylné na zranenia a Jakub toho pre časté zranenia veľa nenahral. Je však obdivuhodné ako sa ostatní s jeho absenciou vyrovnali. Pre nás bolo veľmi dôležité, že sa domov vrátil Marek Černošík, jeho návrat prospel celému mužstvu.

Lepšou obranou sa môže pochváliť iba Sverepec. Je to zásluha gólmanov alebo súčinnosti celého tímu?

Už som to spomínal vyššie. Herná činnosť mužstva sa po strate lopty výrazne zlepšila a spolu s ich ofenzívnym naturelom prišli výsledky. V kabíne bolo veselšie a určite všetkých futbal zabával viac, ako predtým. To sa prejavilo na výkonoch. Brankári Hromadík a P. Gardoň) si uvedomovali svoju zodpovednosť, lebo ich chyby nejde napraviť, boli oporami.

Obranná pätica (Tóth, Nemčík, Kozáčik, Bulík, Trúchlik) hrala trvalo veľmi dobre, na stredových hráčov a útok (Fujaček, Pauk, Zboran, Jeleník, Lokšík, Šramčík, Šmulík, Cupan) som sa mohol dlhodobo spoľahnúť nielen na ihrisku, ale aj na tréningoch.

Martin Hrebičík bol dlhodobo zranený, Martinec a Šepeš pre pracovné povinnosti hrávali menej.

Ako ste sa vysporiadali s odchodom dlhoročnej opory Stana Trúchlika či ďalších?

Ťažko! Každý hráč, ktorý v skromných dedinských podmienkach skončí, chýba. Hral za svoju dedinu určite najlepšie ako mohol. Stano ešte párkrát prišiel medzi nás a vždy ukázal, že to vie...

Čo ste robili v zimnej príprave?

Zima je neskutočne dlhá a päť mesiacov bez súťažného futbalu je pre každého hráča záťaž. To sme netušili, že to bude ešte horšie. Začiatkom februára sme sa začali pripravovať v našich skromných podmienkach doma a striedali pomocné ihrisko s telocvičňou. Tentoraz sme si dva tréningy spestrili aj v Považskej Bystrici na krásnej „umelke“ a odohrali tam aj dva priateľské zápasy. Boli sme na vydarenom sústredení v Broumove a chceli sme ... Všetko zmenila svetová pandémia. Želám veľa zdravia a trpezlivosti chlapci, vlastne všetkým...

Predseda klubu Stanislav Lališ.

Máte v zásobe nádejných dorastencov?

Dorast hrá pod hlavičkou TJ Slovan Brvnište a je to dielo už spomenutého TJ Slovana Brvnište ako aj TJ Žiar Papradno. Samozrejme, v mužstve sú šikovní chlapci a záleží len na ich pracovitosti, disciplíne, umení počúvať svojich trénerov či už Romana Vachalíka, alebo Vlada Košúta, aby z nich vyrástli dobrí futbalisti či už pre Papradno, Brvnište prípadne do vyšších súťaží.

Podarilo sa Vám vyriešiť trénerskú otázku.

V jesennej časti futbalového ročníka 2019/2020 bol trénerom Miloš Lejtrich. Je to tréner s najvyššou trénerskou licenciou a bohatými hráčskymi skúsenosťami. Oceňujeme jeho ľudský prístup k hráčom, funkcionárom a tiež fanúšikom. Samozrejme počítame s jeho službami aj naďalej. Veríme, že k obojstrannej spokojnosti budeme spolupracovať aj v ďalšom období.

Jarná časť nebude, aký je Váš názor?

V tejto chvíli je dôležité zdravie nás všetkých. Je nám ľúto, za futbalovými zápasmi, za všetkými nedeľnými stretnutiami na futbalovom ihrisku, ale je to rozhodnutie správne a plne sa sním stotožňujeme a podporujeme rozhodnutie či už krízového štábu obce Papradno, alebo aj Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica.

Káder Žiar Papradno (v zátvorke počet gólov): Peter Gardoň, Mikuláš Hromadík – Mário Trúchlik, Jozef Tóth, Simeon Fujaček, Jakub Galko (6), František Kozáčik (1), Ondrej Nemčík (1), Boris Bulík (3), Tomáš Lokšík (4), Emanuel Pauk, Roman Jeleník (4), Marek Cupan, Marek Šmulík (4), Matúš Galko, Matúš Šramčík, Miroslav Martinec, Marek Černošík (6), Ján Zboran (3), Martin Gardoň.

Zápasy doma: Košecké Podhradie 5:0, J. Galko 2, Lokšík 2, Bulík, Dohňany 1:1, Šmulík, Lysá 1:1, Černošík, Bolešov 3:0, J. Galko, Černošík, Šmulík, Udiča 3:3, J. Galko 2, Jeleník, Sverepec 3:2, Zboran, Černošík, Bulík, Šebešťanová 4:1, Zboran, Černošík, Lokšík, Jeleník,

Zápasy vonku: Mikušovce 5:2, Šmulík 2, Černošík, Kozáčik, Bulík, Tuchyňa 0:1, Streženice 2:0, J. Galko, Jeleník, Dolné Kočkovce 0:1, Jasenica 2:1, Lokšík, Jeleník, Visolaje 2:2, Černošík, Nemčík, Košecké Podhradie 1:2, Zboran.