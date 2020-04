Rozhodca Marek Proč je bez futbalu, učí sa na maturitu

K rozhodovaniu ho priviedla kritika rozhodcu.

7. apr 2020 o 13:59 Jozef Šprocha

Osemnásťročný Púchovčan Marek Proč sa ako mnohí nemôže venovať svojím koníčkom. Futbalový rozhodca a ešte aktívny hráč sa doma naplno venuje štúdiu.

Ako zvládate situáciu, keď nemôžete športovať ani chodiť do školy?

Veľmi ma to neteší, no čo narobím. Tešil som sa na futbal, ktorý mi chýba nielen na ihrisku, ale aj v televízii. Najviac na rozhodovanie, kde som chcel úspešne zakončiť prvú sezónu v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom (ZsFZ). Hráčska kariéra ma momentálne netrápi, po odhlásení sa dorastencov Dohnian ešte počas jesennej časti, som prestúpil do Streženíc, ale tam mám na konte iba jeden zápas, keďže každý víkend rozhodujem. Prioritou je škola, som v maturitnom ročníku Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Nevieme, kedy budú maturity, ako to bude s prijímacími skúškami na vysoké školy. Zatiaľ ešte nie som úplne rozhodnutý, kam by som išiel po strednej škole, ale vyzerá to na ekonomickú univerzitu do Bratislavy.

Futbalové súťaže v kraji aj v oblasti sú zrušené. Čo to pre Vás znamená?

Je to realita, musíme sa prispôsobiť. Nenudím sa, učím sa, no nie len učením je človek živý, musím aj trénovať. Zabehám si, vyjdem do hôr, skúšam jojo testy, a aj keď už mám úspešne za sebou jarný seminár rozhodcov, čítam futbalové pravidlá, pretože opakovanie je matka múdrosti. Sezóna je minulosťou, nikto nevie, ako a kedy sa bude pokračovať.

Patríte medzi najmladších futbalových rozhodcov, kde ste začínali s futbalom?

Bolo to doma v Púchove v kategórii prípraviek U9. Medzi prvých trénerov patrili Jozef Strelčík či Marek Šimáček. Pôsobil som tam až po kategóriu U 14, nasledoval rok medzi staršími žiakmi v Streženiciach. Odtiaľ ma zavolali do Dohnian, kde som strávil určitý čas v doraste. Keď sa družstvo v jeseni odhlásilo, prestúpil som do dorastu Streženíc.

Kde ste sa cítili najlepšie?

V Púchove bola veľká kvalita, ale najkrajším zážitkom bol postup pred dvoma rokmi s dorastom Dohnian do 5. ligy. Ako nováčik sme v krajskej súťaži nesklamali a umiestnili sa v presnom strede tabuľky na 8. mieste.

Ktorý zápas bol najpamätnejší?

Nezabudnuteľný bol posledný zápas o postup s najväčším konkurentom Plevníku v závere súťaže. Museli sme vyhrať, čo sa aj podarilo a zápas skončil 3:1. Zápas kde by som výrazne strelecky zažiaril, som asi nezažil, aj keď pár gólov za sezónu som vždy strelil. Začínal som v obrane, až neskôr ma tréner presunul do zálohy, kde bolo mojou úlohou pripravovať šance spoluhráčom.

Čo Vás priviedlo k rozhodovaniu?

Opäť v tom bol Plevník. V zápase starších žiakov som sa ako záložník pohyboval väčšinu v strede ihriska blízko hlavného rozhodcu. Prehrávali sme, stále som sa s ním rozprával, možno ho aj kritizoval, nespomínam si presne. On mi na to odpovedal, aby som si to vyskúšal. Povedal som si prečo nie, aj tak som mal problémy s členkom a musel som si trochu odpočinúť od kontaktnej hry. Hneď som telefonoval predsedovi rozhodcovskej komisie Petrovi Kvaššayovi. O niekoľko dní nasledovali fyzické testy, ktoré som zvládol a po písomných ma zobrali za člena

Pamätáte si na svoj prvý zápas?

Presne. Bolo to 21. augusta 2016 v Dohňanoch ako asistent rozhodcu. Žiacky zápas Dohňany – Beluša vyhrali hostia s prehľadom 0:6. Zápas bol bez problémov. Úspešne som ho zvládol vďaka skúsenému hlavnému rozhodcovi Vladimírovi Milčíkovi, ktorý mi poradil, usmernil ma a podržal. Som mu za to dodnes vďačný.

Aký bol debut medzi mužmi?

Už som mal na konte viacero mužských zápasov ako asistent, o rok ma komisia rozhodcov nominovala na zápas 7. ligy Visolaje – Kolačín. Ako šestnásťročnému mi udelili výnimku a tak som mohol rozhodovať mužskú kategóriu. Zápas bol bohatý na góly, domáci vyhrali 7:3. Spokojní s mojím výkonom boli obaja súperi, diváci zrejme tiež, čo ma motivovalo pokračovať v nastúpenej ceste.

Bolo jednoduché kombinovať kariéru hráča a rozhodcu?

Možno si niektorí mysleli, že ak budem hrať, kolegovia nám budú pomáhať, a ja zase niekedy ako rozhodca pomôžem „svojim". To sa nestalo, bol som rád, že ma komisia rozhodcov nenominovala na zápasy Dohnian. Na začiatku som stíhal rozhodovať aj hrávať, ale potom začali pribúdať zápasy, ktoré som rozhodoval a tak som sa musel s hráčskou kariérou pomaly rozlúčiť. Vydal som sa na cestu rozhodcu a musím povedať, že to vôbec neľutujem.

Od augusta 2019 rozhodujete súťaže riadené ZsFZ. Ako sa Vám to podarilo v pomerne mladom veku?

Keďže som aj vo veľmi mladom veku začínal, mal som na konte odpískaných veľa zápasov, ale aj skúseností. Členovia komisie rozhodcov nás mladých stále sledovali, dokonca sa niekedy aj boli pozrieť na naše zápasy. K tomu som ešte aj dostal niekoľko pochvál od klubov, ktoré boli s mojim výkonom spokojné a výsledkom bol posun do kraja.

Máte stabilných kolegov?

Najčastejšie chodíme spolu s Jozefom Opatovským, Ľudovítom Jančekom alebo Patrikom Rojkom. Často chodím aj s chalanmi z Púchova – Miroslav Lamžo, Martin Brna, Martin Fúrik. Dva týždne som na pozícii asistenta, tretí týždeň pískam a tak sa točíme dokola.

Pamätáte si na svoju premiéru v ZsFZ?

Áno, bolo to v piatoligovom zápase v Rumanovej pri Nitre ako asistent. Ako rozhodca som prvýkrát viedol zápas Chocholná-Velčice – Zemianske Kostoľany. Zápas skončil 1:0 pre domácich, po mojej prvej nariadenej penalte v 5. lige.

Každý rozhodca má svoj štýl. Aký je ten Váš?

Mojím vzorom bol Talian Pier Luigi Collina, ale páči sa mi štýl viacerých rozhodcov. Od začiatku sa snažím čo najmenej vstupovať do deja, nechávam hre voľný priebeh. Ak však hrozí, že hráči to zneužijú a zápas by sa mohol zvrhnúť, zasiahnem a stávam sa hlavnou osobou. Kartový rekord bol v šiestoligovom dueli Streženice – Udiča, kde som udelil 8 žltých kariet a po jednom hráčovi z každého tímu som predčasne poslal pod sprchy. Okrem tohto zápasu si držím priemer tri-štari osobné tresty na stretnutie. Ale samozrejme, každý zápas je iný.

Ste na začiatku kariéry, kam to chcete dotiahnuť?

Prvoradé pre mňa je sústreďovať sa na najbližší zápas. Cieľom je postupovať vyššie a vyššie, raz by som si chcel zapískať v slovenských súťažiach ( 1.- 2. liga). Závisí to nielen od výkonov, ale aj od toho ako sa mi budú vyhýbať zranenia. Momentálne ešte neviem, či sa chcem zamerať na pozíciu asistenta rozhodcu alebo hlavného rozhodcu.

