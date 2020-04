Reštauračné zariadenia majú veľké straty

Funguje síce rozvoz stravy, straty sú však napriek tomu veľké. Firmy odoberajú oveľa menej jedla ako pred korona krízou.

8. apr 2020 o 9:35 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Pred tromi týždňami začali platiť sprísnené mimoriadne opatrenia pre šírenie ochorenia COVID-19. Zastavil sa maloobchodný predaj a predaj služieb. Boli aj výnimky, neskôr niektoré prevádzky mohli otvoriť, život sa však spomalil.

Ulice sa vyprázdnili, po počiatočnom návale do obchodov potravín, keď si ľudia začali robiť zásoby, boli časom aj tieto prázdnejšie. Osireli križovatky, cesty, kde sa tvorili kolóny, sa výrazne odľahčili. Úľava od dopravného zhonu a ulíc preplnených autami bola určite pozitívom. Zostali však zatvorené aj reštaurácie, ľudia sa prestali stretávať. Funguje až doteraz len rozvoz stravy, prípadne výdaj baleného jedla cez okienka.

Spočiatku brali ľudia veci s určitou dávkou rezervovanosti, neskôr pochopili, že situácia je vážna. K obavám z nákazy sa pridružujú stále nástojčivejšie tie existenčné. Podnikatelia v reštauračných službách bilancujú, čo všetko im útlm priniesol. Výroba v drvivej väčšine fabrík aj menších výrob zatiaľ beží, faktom však je, že stravy pre zamestnancov odoberajú menej. Niektorí, hlavne tí menší, si začali variť sami.

Mohlo by vás ešte zaujímať Školský systém s pandémiou nepočítal, nemal žiadny plán B Čítajte

Drobní podnikatelia, ktorí sú na tieto segmenty naviazaní, to pociťujú. Teraz sa im ešte o dosahoch hovorí ťažko, lebo netušia, čo sa bude diať ďalej. Niektorí hovoria dokonca o výbornom štarte v tomto roku. Spomalila ho kríza, s ktorou nikto nepočítal. Očakávajú pomoc štátu, inak budú nútení skončiť. Podaktorým zdvihli adrenalín telefonáty z daňového úradu.

Po výbornom začiatku neistota

Eva Jakubeková má reštauráciu v centre Považskej Bystrice. O stravníkov nemala nikdy núdzu. Zabezpečujú stravovanie aj pre viaceré fabriky, menšie výroby a prevádzky či kancelárie v meste a okolí.

„Beží stravovanie pre firmy, vozíme im ďalej, cítiť však aj tu útlm. Pre balené obedy si chodí desať až dvanásť ľudí denne, čo je desatina pôvodnej návštevnosti reštaurácie pred krízou,“ hovorí majiteľka reštaurácie. Na stravu chodilo aj veľa ľudí z kancelárií, teraz im ju vozia. To je ďalšie desatina k dobru. „Stále je to však osemdesiat percent strata.“

Väčšina firiem, ktorým vozili stravu, ju odoberá aj naďalej, nie však v množstvách ako pred začiatkom koronakrízy. „Aj najväčší odberateľ, ktorý predtým bral dvesto až dvestopäťdesiat obedov denne už ich teraz potrebuje len okolo stopäťdesiat,“ dodáva. Iný, ktorý potreboval vyše štyristo obedov mesačne, celkom zastavil prevádzku, stravu neberie vôbec.

Presnejšie bude vedieť majiteľka reštaurácie zhodnotiť svoju situáciu až v apríli, pretože v marci dva týždne ešte fungovali v bežnom režime, všade sa robilo. „Keď však zhodnotím stav naozaj veľmi hrubým odhadom, môže byť naša strata polovičná, možno až dvojtretinová,“ konštatuje.

Rok začal pritom vynikajúco. Počet stravníkov oproti predošlým dosť narástol, tiež na rôzne akcie počas víkendov a popoludní v pracovný deň mali objednávky až do júna plné. „Všetko padlo. Ukazoval sa naozaj parádny rok a je preč,“ dodáva.

Víta pomoc, odklad nepomôže

Podnikateľka víta pomoc, ktorú sľubuje premiér a vláda. „Chápeme tiež, že nám nemôžu zaplatiť celú stratu, pomôže však každé euro v momentálnej situácii,“ hovorí Eva Jakubeková.

Ešte sme napísali Zapadnutý kamión mohol ohroziť vodný zdroj Čítajte

Zamestnancov zatiaľ drží, nechce o nich prísť. Pomohlo tiež, že nájomca jej na celý kvartál znížil platbu o polovicu. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo zistiť, v niektorých reštauráciách v meste podpísali zamestnanci výpovede a skončili na úrade práce.

Oddialenie splátok odvodov pre štát, prípadne úverov, podľa podnikateľky nepomôže. „Raz musím zaplatiť. Keď nebudem mať z čoho dať teraz, nebudem schopná ani neskôr,“ dodáva s tým, že sa dá len ťažko prognózovať, čo sa bude diať.

Zamestnancom doplatí zo svojej rezervy

Štyridsaťdvaročný Juraj má pohostinstvo v Púchove na sídlisku. Je to obľúbené miesto návštevníkov, o zákazníkov nemá núdzu. Ako jedlo ponúka len nejaké maličkosti k nápojom. „Pandémia ovplyvnila moje podnikanie zásadným spôsobom, pretože musíme mať zatvorené prevádzky a nedokážeme zarobiť ani na prevádzkové náklady podniku, ktoré sú v tisícoch eur mesačne. Pomoc od štátu či mesta je veľmi chabá a hlavne komplikovaná, nepokryje skoro vôbec nič,“ skonštatoval.

Odsunutie platenia daní a odvodov nie je podľa neho riešením, predĺži sa iba agónia. To, že si nedokážu podnikatelia pokryť prevádzkové náklady, lebo majú trvalo zatvorené, bude podľa neho znamenať pre veľa firiem začiatok konca.

Opatrenia nia pri korona kríze a školáci Učia na diaľku, ľahké to nie je Čítajte

„Ak sa štát zľutuje, pošle mi 540 eur. Z toho musím zaplatiť 400 eur odvody, takže ak by som nemal niečo našetrené, je to na obesenie,“ konštatuje. So zamestnancami je to to isté. Ak im chce dať aspoň 600 eur, bude prosiť štát, ten mu pošle z 900 eur hrubého asi 720 príspevok a z tej sumy treba zaplatiť odvody asi 260 mesačne. „Takže im ostane 460 eur a do 600 eur im doplatím zo svojho,“ opisuje situáciu.

Telefonát, ktorý ho zaskočil

Tomáša Bořutu, ktorý má v kultúrnom dome v Považskej Bystrici kaviareň, situácia rovnako decimuje. Pomoc vlády uvítal, aj keď mu veľmi nepomôže. „Nie, že by som si nevážil nápomocné kroky nášho nového kabinetu. Ak mi však dajú 80 percent na plat zamestnanca, budem musieť stále doplácať odvody za každého z nich. Neviem z čoho, lebo sme druhý týždeň na nule. Dlžný štátu na odvodoch a na ďalších fixoch ako nájom a podobne som asi 13-tisíc eur,“ hovorí Bořuta.

Keď bude aj odklad, platba ho aj tak neminie. Celkom ho preto zaskočil koncom marca jeden ranný telefonát. „Pani z daňového úradu, síce veľmi milá, ale stále idúca podľa zákona, mi oznámila, že teda s tým odkladom DPH ako sme si ho požiadali, to takto nie je možné, že takto si to môžeme požiadať s úrokmi. Musel som sa jej spýtať, či vie, čo sa deje. Vedela a súhlasila, že to budeme riešiť operatívne,“ povedal Bořuta.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.