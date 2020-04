Začali s odkanalizovaním najväčšej prímestskej časti Považskej Bystrice

Vybudovanie čerpacej stanice a položenie potrubia od odbočky na Považskú Teplú po Základnú školu sv. Augustína na Moyzesovej ulici bude realizovať Považská vodárenská spoločnosť.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V meste mali v pláne realizovať odkanalizovanie Považskej Teplej, čo je najväčšia prímestská časť, cez eurofondy. Zámer nevyšiel. Mesto investuje spolu s Považskou vodárenskou spoločnosťou.

Rozdelenie

V meste začali s odkanalizovaním poslednej mestskej časti, kde ešte tieto siete vybudované nie sú . V Moštencoch, kde robili tieto práce naposledy, mali hlavnú kanalizačnú vetvu. V Považskej Teplej musia robiť všetko nanovo. Považská vodárenská spoločnosť už spustila výstvbu, hranica medzi ich úsekom a úsekom, ktorý pôjde z rozpočtu radnice je pod prvou odbočkou na Považskú Teplú.

„Odtiaľto smerom do mesta bude budovať kanalizáciu Považská vodárenská spoločnosť, v ich gescií bude aj čerpacia stanica, no a odtiaľ smerom na Vrtižer bude investorstvo zabezpečovať mesto. PVS, a.s. už začala, my máme pripravenú projektovú dokumentáciu a v priebehu mesiaca spustíme verejné obstarávanie,“ spresnil Janas.

Vybudovanie čerpacej stanice a položenie potrubia od odbočky na Považskú Teplú po Základnú školu sv. Augustína na Moyzesovej ulici bude realizovať Považská vodárenská spoločnosť. Ako informovalo mesto, dozorná rada PVS, a.s. odsúhlasila na tento rok výšku investícií v súvislosti s touto stavbou vo výške 300-tisíc eur.

Jediní bez kanalizácie

Poslanec za Považskú Teplú Ján Panák hovorí, že ako jediní zostali bez kanalizácie. „Našich občanov to trápilo, ich tlak bol enormný. V našej časti je zhruba 600 domov a tie majú v súčasnosti septiky. Treba ich však neustále vyťahovať, kontrolovať a pre ľudí je to veľmi nekomfortné,“ dodal.

Budovanie kanalizácie spoločne s hlavnou vetvou a čerpacou stanicou nie je technologicky ani finančne jednoduchá stavba, práce si na viac rokov rozdelila Považská vodárenská spoločnosť aj mesto. „Verím, že ak všetko dobre pôjde, prvé ulice by sme mohli pripojiť už budúci rok,“ dodal primátor Janas.