FOTO: Komplikácie s dopravou boli pre kontroly v Ilave

Dnes kontrolovala polícia pohyb obyvateľov v rámci okresov. Komplikovaná situácia bola v Ilave.

8. apr 2020 o 15:58 Bernadetta Pitoňáková

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného , ďakujeme.

ILAVA. Vodiči stáli na príjazdových cestách na kruhový objazd v Ilave v kolónach. Trvalo sú na tomto mieste dopravné zápchy. Situácia sa však ešte viac skomplikovala. Krajský policajný hovorca z Trenčína Pavol Kudlička informoval, že v rámci kraja boli dva takéto neuralgické body a to práve v Ilave a ešte pri Trenčianskej Teplej.

„Čakacie doby boli asi hodinu. Momentálne je situácia ustálená, kolóny sa tvoria priebežne a čakacia doba je do dvadsať minút,“ informoval Pavol Kudlička.

Mohlo by vás ešte zaujímať Reštauračné zariadenia majú veľké straty Čítajte

Problémy s dopravou tovaru riešila aj Slovenská aliancia moderného obchodu. „Registrovali sme aj my pred obedom veľké problémy so zásobovaním do obchodov na Slovensku a zdržania. Komunikovali sme s ministrom poľnohospodárstva aj vnútra. Polícia však zareagovala veľmi flexibilne. Teraz už by to malo byť v poriadku,“ vyjadrila sa Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu s tým, že ide o logické vyústenia nariadenia, ktoré prinieslo komplikácie.

„Kamióny by nemali byť kontrolované, hlavne tie ktoré prevážajú potraviny a drogériu. Upozornili sme na to. Nikoho záujem nie je, aby zásobovanie viazlo,“ povedal ešte Krajčovič.

Vodiči chápali, prečo vznikla situácia. Hlavne dopravcovia, ktorí viezli tovar do obchodov, predovšetkým potraviny, však hovorili o veľkých meškaniach a boli nespokojní. Nie všetkých bola totiž polícia schopná uprednostniť pri prejazde v Ilave.

Ešte z Ilavy Na policajtov v uliciach si počkajú do leta, priestory už majú Čítajte

„Všetko kolabuje. Zásobovanie policajti tiež nepúšťajú. Kontrolujú, ale neriadia dopravu. Na kruhovom objazde sa všetko brzdí. Štyridsaťpäť minút som sem išiel dovnútra do Ilavy na vykládku tovaru,“ posťažoval sa vodič kamióna Arpád, ktorý robí rozvozy tovarov po celom Slovensku. Na ceste bolo podľa neho aj veľa ľudí, ktorí nešli do práce, takže nedodržali obmedzenia.

„Všetko kolabuje. Zásobovanie policajti tiež nepúšťajú. Kontrolujú, ale neriadia dopravu. Na kruhovom objazde sa všetko brzdí. Štyridsaťpäť minút som sem išiel dovnútra do Ilavy na vykládku tovaru,“ posťažoval sa vodič kamióna Arpád s tým, že je na ceste aj veľa ľudí, ktorí nejdú do práce, takže nedodržali obmedzenia. Zhodnotil, že toto je po celom Slovensku.

„Ono to treba robiť. Len rozvozcovia, hlavne potravín, by mali byť nejako uprednostnení. Už pred tromi hodinami som mal byť v Tescu v Trenčíne a ešte som na ceste. Stojím na treťom mieste na kontrole a je to stále o tom istom,“ skonštatoval vodič dodávky s mrazenými potravinami, ktorý vyštartoval z Nitry a robil okruh cez Ilavu až do Trenčína.

V kolóne si počkal aj vodič osobného auta, ktorý cestoval do Dubnice nad Váhom. „Policajti ma zastavili a zisťovali, kde som bol, kam idem. Som z toho nešťastný, čo sa deje na ceste. Bol som na kontrole v nemocnici v Ilave. Ráno to ešte nebolo takéto, je to zlé,“ povedal Henrich Červeňanský.

Cesta prvej triedy v Ilave je úzka, nie je tu priestor na odstavovanie áut niekde mimo komunikácií. V týchto miestach je navyše veľké logistické centrum Kauflandu, zjazd z diaľnice. Takto zhrnul situáciu Pavol Kudlička, hovorca polície z Trenčína s tým, že polícia vykonávala len to, na čo dostali pokyny.

Doprava v tomto úseku je navyše už dlhšie zhoršená pre uzatvretý kanálový most, ktorý je v havarijnom stave. Ten je na ceste, ktorá je skratkou pri prejazde na druhú stranu Váhu smerom na Pruské. Kolóny sa tvorili smerom z Ilavy do Dubnice nad Váhom.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.