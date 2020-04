Veľká noc bude smutná. Cez hranice deti, vnúčence ani babku nepustia

Anna Badíková má všetky dcéry za hranicami. Tie zavreli a na veľkonočné sviatky tak zostane sama. Rada by sa za nimi vybrala, no nedá sa. Pôjde aspoň do prírody, aj na bylinky. Radí, čo sa už dá zbierať, aké sú účinky. Prináša aj tipy na výborné jarné jedlo s liečivými bylinkami.

10. apr 2020 o 9:14 Bernadetta Pitoňáková

Medvedí cesnak. Pri Zemianskej Závade nerastie, chodia naň pod Kľak. Bylinkárka Anna Badíková radí, čo už terba teraz zbierať. (Zdroj: Pixabay)