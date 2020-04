Vyskúšajte tradičný recept

Pracovný postup

Vajíčka rozšľaháme a osolíte. Niekto dáva aj štipku cukru, čierne korenie. Mlieko privediete do varu a pridáte vajíčka. Najlepšie variť zmes v hrnci s dvojitým dnom. Môžeme ale použiť aj klasický hrniec so silnejším dnom. Varíme pomaly, aby sa zmes neprichytila.

„Treba ju miešať, miešať, miešať a miešať,“ radí Danka. Pred dokončením pridáme bylinky, môžeme použiť nasekanú petržlenovú vňať alebo pažítku. Nevaríme príliš dlho, aby nebola hrudka suchá, ale ostala šťavnatá. Celková doba varenia trvá približne 15- 20 minút. Pri vyzrážaní, keď sa urobí hore srvátka (vytvoria sa hrudky ako pri praženici), treba masu scediť do čistej gázy alebo utierky. Zrazenú zmes vylejeme do gázy položenej v cedníku a postláčame do tvaru hrudky, prípadne bochníčka. Nestláčame príliš, aby hrudka neostala ubitá. Zviažeme a necháme odkvapkať. Vytuhne približne za 2 hodiny. Ak do masy v záverečnej fáze pridáte zeleninu či kúsky údenej šunky a necháte ju stuhnúť vo forme so zaujímavou štruktúrou, bude výsledok ešte efektnejší.