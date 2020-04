Opäť zháňame takzvaný podpultový tovar ako za socializmu

Koronakríza nás pri zháňaní niektorých vecí posunula do obdobia spred roku 1989. Už zase sa objavuje takzvaný podpultový tovar. Dlhodobo ním je aj droždie.

14. apr 2020 o 8:59 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA/LYSÁ POD MAKYTOU. Šírenie nového koronavírusu ovplyvňuje všetkých predajcov, vrátane pekární. Tie mali v začiatkoch viac roboty, pečivo išlo mimoriadne na odbyt. Niekde to dokonca stále pretrváva. Ľudia sa v súčasnej dobe snažia upiecť si pečivo doma, chýba im však droždie.

Chýba na trhu

Anina Nováková droždie nezohnala v meste, ani tam, kde býva. „Kúpila som nakoniec v Domaniži. Mávajú ho raz do týždňa, ale len v obmedzenom množstve,“ hovorí.

Mladá mamina Martina Šmehylová to ani neskúšala. Vie, že droždie chýba, a ani ho nepotrebuje, kupuje hotové pečivo.

Aj Jarmila potvrdila, že ide o nedostatkový tovar. Nemala však čas ani náladu, aby ho niekde zháňala. „Keď dôjde chlieb, môžeme zjesť aj niečo iné,“ skonštatovala s tým, že jesť veľa kysnutého pečiva aj tak nie je zdravé. Ako si robia ľudia zásoby, je podľa nej smiešne. „Ja to nemám vo zvyku, nie som škrečok,“ hovorí s tým, že oni majú zásoby akurát z toho, čo dopestujú. Dokonca sa u nich veľmi ani nevyvára a nevypeká. „Chodíme namiesto do obchodov do prírody, čo je fajn,“ dodáva.