O čom píšeme v novinách?

V novom čísle MY Považský Obzor prinášame množstvo zaujímavých informácií z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Prečítajte si.

14. apr 2020 o 9:45 Peter Hudák

Droždie je dnes nad zlato

Koronakríza nás pri zháňaní niektorých vecí posunula do obdobia spred roku 1989. Už zase sa objavuje takzvaný podpultový tovar. Dlhodobo ním je aj droždie. Prečo ho nie je dostať?

Kontroly spôsobili kolóny

Po obmedzení pohybu obyvateľov medzi okresmi začala polícia s kontrolami. V prvý deň to prinieslo problémy. Ako kontroly komplikovali dopravu?

Vyrába sa menej

Strojárske firmy avizujú pokles výroby. Nie je to však len dôsledok koronakrízy. Niektoré sa snažia inovovať. Pre ktoré firmy sa otvoril nový priestor na trhu?

Ohrozil zdroj vody

Nákladiak zapadol v horách nad zdrojom pitnej vody pre región. Hrozil únik prevádzkových kvapalín do pôdy. Ako situáciu vyriešili?

Viac správ z regiónu

V mestských častiach Považskej Bystrice vynovia kultúrne domy, púchovská škola pomohla s rúčkami i štítmi ká kraslica zdobila Dolné Kočkovce?

Nájomných bytov je stále málo

O nájomné byty je záujem. Stavia sa ich minimálne. Čo bráni samosprávam vo výstavbe a na čo čakajú?

Ľudia pomáhajú nemocnici

V regióne sa zdvihla vlna solidarity a pomoci. Nemocniciam s ochrannými prostriedkami obetavo pomáhajú firmy i jednotlivci. Čo im dávajú?

Stret motorkára s vozidlom nedopadol dobre

Auto nedalo prednosť motorkárovi. Došlo k nehode. Ako dopadla?

Oslavujú jubileum

Ochotnícke divadlo v Stupnom tento rok oslavuje okrúhle výročie. Navštívili ho viacerí slovenskí herci zvučných mien. Ktorí?

Počas izolácie hrá s manželkou karty o domáce práce

Na Cypre zažíva horšie opatrenia spojené s koronavírusom ako na Slovensku. Domov sa však nedostane. Čo čaká Pavla Bajzu na ostrove v Stredozemnom mori?

Robiť niečo pre druhých obohacuje

Futbaloví nadšenci z FC Púchov sa venujú deťom od škôlkarskeho veku. Aké boli začiatky práce s najmenšími?

Čo bude ďalej?

Ak by sa aj život začal vracať do normálnych koľají už v máji. Ako to bude s tohoročnou sezónou v regionálnych futbalových ligách?