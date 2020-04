Robiť niečo pre druhých obohacuje

Futbaloví nadšenci z FC Púchov sa venujú deťom od škôlkarskeho veku.

16. apr 2020 o 7:17 Jozef Šprocha

PÚCHOV. Pred viac ako dvoma desaťročiami partia futbalových nadšencov založila Fan club Púchov. Trvalo určitý čas, kým sa tím na posledných priečkach najnižšej súťaže začal neustále zlepšoval. Klub sa po čase vydal cestou výchovy detí od škôlkarskeho veku. Hovoríme so zakladateľom klubu Branislavom Bodoríkom.

Napísali sme

Napísali sme Pavol Bajza hrá počas izolácie s manželkou karty o domáce práce Čítajte

Kedy vznikla myšlienka začať sa venovať deťom?

O deťoch sme uvažovali už dávnejšie, v roku 2014, kedy sme mali domácu pôdu v Mestečku. Videli sme, že niektoré deti len tak vonku neorganizovane kopali do lopty, čo bolo pre nás impulzom. Spolu s Jurajom Remišom sme vyhlásili aj v okolitých obciach Záriečí či Lúkach, že budeme mať prvý tréning.

Napísali sme

Napísali sme Rozhodca Marek Proč je bez futbalu, učí sa na maturitu Čítajte

Koľko detí prišlo prvýkrát?

Doviedol som dcéru s jej kamarátom, Jurajov synovec prišiel tiež s kamarátom, ďalej tri dievčatá a jeden päťročný chlapček. Postupne detí pribúdalo, keď sa o tom dozvedeli zákazníci v obchode, prihlásili svoje deti. Prevahu mali od začiatku dievčatá, chlapcov bolo menej, ale postupne sa pridávali. Rodičia našu iniciatívu privítali, pretože sme deti vyzdvihli, odviezli autom na tréning a potom zasa vrátili naspäť. Možno, ak by sme to nerobili, viacero detí by futbal nehralo, lebo rodičia by nemali čas alebo by sa im nechcelo voziť ich na tréningy.