Pri Považskej Teplej sa potuloval medveď

Rada odborníka

Síce sa medveď spravidla človeku vyhne, napriek tomu je potrebné, aby návštevníci dodržiavali bezpečnostné pravidlá. Podľa Mariána Hletka zo Zásahového tímu medveďa hnedého, sú prípady, kedy nás medveď nemusí zaregistrovať. Napríklad keď sa nachádzame v hustom poraste, v hmle, pri potoku, alebo ak sa približujeme proti vetru a tak medveď nezacíti náš pach. „K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Taktiež pred ním nikdy neutekajte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu a s vysokou pravdepodobnosťou by vás dobehol,“ upozorňuje Marián Hletko.