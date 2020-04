Hynú pod kolesami áut, pomáhajú im

Ochranári aj tento rok postavili v Dolnom Lieskove špeciálny plot, ktorý má ochrániť žaby.

19. apr 2020 o 8:46 Bernadetta Pitoňáková

DOLNÝ LIESKOV. Na vstupe do obce smerom od Pružiny sa aj tento rok pri hlavnej ceste objavila zábrana, ktorá má zachrániť žaby.

Zvyčajne od polovice marca do polovice apríla majú totiž žaby a iné obojživelníky svoj čas. Intenzívne myslia len na to, ako zachovať svoj rod. Keď príde tma, je teplo a vlhko, začínajú tiahnuť na miesta, kde kladú vajíčka. Skáču aj po cestách. Často končia pod kolesami áut.

Mohlo by vás ešte zaujímať Zveľadia historický park Čítajte

Ochranári sa snažia pomáhať živočíchom, ak nie sú v miestach ich migrácie vybudované žabie podchody.

Žaby láka stojatá voda zohriata na určitú teplotu. Tiahnu k takýmto plochám. „Hľadajú špecifické podmienky, radšej niečo plytšie, s vegetáciou a teplejšie,“ hovorí Karol Pepich z CHKO Strážovské vrchy.

Tečúca voda im na rozmnožovanie nevyhovuje. Aj jazierko v Dolnom Lieskove, v areáli parčíka sociálneho zariadenia, žaby láka. Prekonať však musia hlavnú cestu, čo je nebezpečné a veľa ich uhynie. Fóliové zábrany im pomôžu. Ochranári tak vykryli úsek asi 250 metrov. Na každom kraji je jama, do ktorej žaby padajú. Ochranári potom napadané žaby prenášajú vo vedrách do jazierka na druhej strane cesty.

V Papradnianskej doline upozorňuje zase na výskyt žiab ai ch migráciu cez cestu informačná tabuľa.