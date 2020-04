Rozbiehajú sa len pomaly

Trhovníci na púchovskej tržnici začínajú neskôr ako pred rokom. Môže za to korona.

20. apr 2020 o 8:06 Peter Hudák

PÚCHOV. Peter Rosina predáva zeleninu na tržnici v Púchove už desaťročia.

Tento rok prišli von o týždeň či dva neskôr. Aj ľudia chodia menej.

Pred rokom o tomto čase bývalo dopoludnia na tržnici vždy niekoľko ľudí v rade, tentokrát chodili po jednom.

„Je to pre tie obmedzenia s koronou. Ľudia chodia menej, niektorí sa boja,“ myslí si trhovník. V ponuke už je koreňová zelenina, rajčiny, papriky, mladá cibuľka, zemiaky, jabĺčka i priesady byliniek.

Problémy s výberom tovaru nie sú, ale problém je logistika.

„Predtým sme si v Maďarsku vybrali a prišlo to hneď čerstvé na trh. Na hraniciach sú ale teraz obmedzenia a nie je to také rýchle, aké by to malo byť s čerstvým tovarom,“ povedal Rosina.

Koronavírus mnohých núti dva-tri razy otočiť euro v ruke a trhovník sa obáva, že budú kupovať menej.

Na druhej strane dúfa, že bude väčší záujem o priesady a planty.

„Očakávam, že budú sadiť aj tí pohodlnejší, ktorí doteraz nad pestovaním mávli rukou a spoľahli sa, že si zeleninu kúpia na tržnici,“ povedal Rosina.