Púchovskí florbalisti už extraligu hrať nebudú

Florbalisti FBK Púchov ako nováčik extraligy obsadili v základnej časti jedenástu priečku. Vzhľadom na predčasné ukončenie ročníka v nej mohli štartovať aj v nasledujúcej sezóne.

22. apr 2020 o 7:19 Tomáš Somr

PÚCHOV. Túto príležitosť Púchov nevyužije a extraligovú licenciu predá. Zmena nastane aj vo vedení klubu, z jeho čela odchádza Peter Hinka, nahradí ho Mário Haluška.

„Púchov nebude pokračovať v extralige. Klub prechádza reorganizáciou a nebolo by zodpovedné hrať extraligu nasilu. Momentálne prebiehajú rokovania o predaji licencie. Zatiaľ nebudem konkretizovať komu,“ povedal bývalý predseda klubu Peter Hinka.

Napísali sme

Napísali sme Gavenda v Španielsku osem dní nevyšiel z bytu Čítajte

„Koniec kariéry som avizoval už viackrát, ale teraz je to definitívne a všetko v klube tomu prispôsobujem. Už nemám klubu čo dať a už nemám pre florbal taký zápal, ako tomu bolo v minulosti. Ak prirátam k funkcii predsedu aj mestskú ligu, čo u nás bola, tak sa florbalu venujem štrnásty rok. Ten, kto zastáva v nejakom klube istú funkciu, mi dá za pravdu, že veľa času na osobný život nie je a to chcem už konečne zmeniť. Môj nástupca bude Mário Haluška. Je to síce mladý chalan, ale prekvapil ma svojou zanietenosťou pre florbal. Má presne to, čo som ja mal v začiatkoch. Vie byť zapálený pre tento šport a verím, že púchovský florbal opäť naštartuje. Má moju plnú dôveru,“ povedal Hinka.