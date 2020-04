Na bicykli sa bude súťažiť až na jeseň

Súťažný projekt, ktorý popularizuje každodennú cyklistiku preložili na september.

23. apr 2020 o 7:52 Peter Hudák

PÚCHOV. Mesto sa viac rokov po sebe zapojilo do projektu Do práce na bicykli, ktorého hlavnou myšlienkou je propagovanie cyklistiky ako znovu objaveného alternatívneho spôsobu dopravy do zamestnania.

Viacero projektov je v súvislosti so súčasnou situáciou koronavírusu pozastavených, presunutých či úplne zrušených. Rovnako je na tom aj projekt - Do práce na bicykli.

Súvisiaci článok Cyklochodníky by odbremenili dopravu Čítajte

Organizátori ho ale nezrušili úplne, len presunuli na september 2020.

Samotná súťaž bude prebiehať až v tomto mesiaci. A tak je možné seba či celý svoj tím prihlásiť až do 7. 9. 2020.

„Mesto Púchov sa už ako samospráva do súťaže registrovala - občania Púchova si už pomaly ale iste môžu začať zostavovať svoje cyklistické tímy, ktoré sa potom v septembri, v termíne 1. 9. – 30. 9. 2020, budú do práce prepravovať na dvoch kolesách a bojovať o najviac najazdených kilometrov,“ uvádza sa na webovom portáli Púchova.