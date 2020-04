Víťazi stredoškolských súťaží sú už známi

Stredoškolskú odbornú činnosť vyhodnotili v sedemnástich odboroch aj v čase pandémie.

23. apr 2020 o 10:59 Peter Hudák

TRENČÍN. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) neuskutočnili regionálne kolá.

Do krajského tak postúpilo 209 prác v celkom 17 súťažných odboroch. Po prvýkrát v histórii súťaže prebiehalo hodnotenie dištančnou formou. Informoval o tom Trenčiansky samosprávny kraj na svojej webovej stránke.

Na základe súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pokynov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave bolo možné vôbec po prvýkrát realizovať SOČ dištančnou formou.

„Práce sa hodnotili po obsahovej aj formálnej stránke v systéme, do ktorého mal prístup vygenerovaným heslom každý člen odbornej hodnotiacej komisie. Posudzované boli napríklad aj prostredníctvom videí,“ vysvetlila Renáta Bieliková, riaditeľka Krajského centra voľného času (KCVČ) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré súťaž organizačne zastrešuje.

Celkovo 209 prác s najrôznorodejším zameraním bolo rozdelených do 17 odborov. Hodnotené boli do deviateho miesta. Ak bolo v danom odbore prác viac, každá ďalšia sa umiestnila na desiatej pozícii.

Trojice najlepších Problematika voľného času 1. Filip Hradilek - Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom 2. René Gažo- Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 3. Michaela Beňušková - Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske Matematika, fyzika 1. Dominik Papánek - Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 2. Kristína Dostálová - Gymnázium Dubnica nad Váhom 3. Leonard Wahlandt - Gymnázium Púchov Chémia a potravinárstvo 1. Jana Oboňová Stredná odborná škola Nováky 2. Pavol Ďurík Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom 3. Simona Duchoňová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske Biológia 1. Denisa Matúšová Gymnázium Dubnica nad Váhom 2. Filip Špaček Gymnázium Púchov 3. Jana Antalová Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Životné prostredie, geológia, geografia 1. Barbora Briestenská Gymnázium Považská Bystrica 2. Peter Tupý Stredná odborná škola Stará Turá 3. Miroslav Mikuška Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza Zdravotníctvo a farmalógia 1. Michal Hudcovič Stredná odborná škola Stará Turá 2. Dominika Kollárová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 3. Viktória Vetešková Gymnázium Púchov Pôdohospodárstvo 1. Milan Staňo Stredná odborná škola Pruské Pruské 2. Sára Weindlingová Obchodná akadémia Prievidza 3. Silvia Trimelová Stredná odborná škola Pruské Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia 1. Barbora Ondraščinová Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2. Erik Šamaj Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 3. Rebeka Kasanová Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza Strojárstvo, hutníctvo, doprava 1. Michal Lachnit Stredná priemyselná škola Myjava 2. Ján Bielčik Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 3. Dominik Rezák Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica Stavebníctvo, geodézia, kartografia 1. Martin Suchomel Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2. Lucia Mocková Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 3. Samuel Diera Stredná odborná škola Prievidza Informatika 1. Marek Červenka Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 2. Maroš Mjartan Mjartan Stredná odborná škola Stará Turá 3. Marek Štefanec Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Elektortechnika, hardware, mechatronika 1. Daniel Mikoláš Stredná odborná škola Stará Turá 2. Martin Záhumenský Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 3. Dominik Kolarovský Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom História, filozofia, právne vedy 1. Dávid Martinkovič Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad 2. Lenka Brindzová Gymnázium Púchov 3. Erik Gubov Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 1. Martin Bublavý Stredná odborná škola Stará Turá Športová 2. Oliver Baláž Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 3. Ondřej Valúch Stredná odborná škola Stará Turá Ekonomika a riadenie 1. Patrik Čičmanec Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza 2. Radka Oppenbergerová Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom 3. Denisa Králiková Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 1. Soňa Plešová Gymnázium Myjava Jablonsk 2. Jozef Holobrady Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 3. Marína Holendová Stredná odborná škola Stará Turá Pedagogika, psychológia, sociológia 1. Nikita Kováčová Gymnázium Púchov 2. Júlia Bronišová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske 3. Ivana Čelková Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na webovej stránke TSK.

KCVČ v Trenčíne však tento rok čaká aj omnoho ťažší krok.

„Koncom apríla budeme organizovať dištančnou formou aj celoštátne kolo SOČ. Pre našu organizáciu je to nová výzva a verím, že úspešne zdoláme aj túto métu,“ dodala Renáta Bieliková.

TSK ďakuje všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na krajskom kole SOČ a v tejto neobvyklej dobe prispeli k úspešnému pokračovaniu súťaže.