Vynašli sa, ale nakoniec nakoniec aj tak museli zavrieť

Knižnice počas koronakrízy fungujú rôzne.

25. apr 2020 o 7:48 Monika Krajčiová

POVAŽIE. Už niekoľko týždňov sú pre koronakrízu na Slovensku zatvorené aj knižnice.

Koncom marca síce opatrenia pre niektoré prevádzky uvoľnili, podmienkou otvorenia však bolo dodržanie veľmi prísnych hygienických podmienok a stanovených pravidiel. Knižnice tak zostali naďalej zatvorené.

V Púchove sa vynašli, napriek tomu ich zavreli

Mestská knižnica Vladimíra Roya našla spôsob, ako bezpečne svojim čitateľom požičať knihy. Na základe telefonickej dohody od pondelka do štvrtka si čitatelia rezervovali dva tituly.

Zamestnanci ich pripravili a dohodli sa na presne stanovenom čase v piatok, kedy si ich mohli čitatelia vyzdvihnúť. Zároveň tak mali možnosť vrátiť požičané knihy.

Celý proces prebiehal za veľmi prísnych hygienických opatrení. Zamestnanci aj čitatelia museli mať na sebe ochranu tváre a rukavice. Odstup zabezpečili cez okienko tak, aby sa zamedzil osobný kontakt medzi čitateľom a zamestnancom.

Napriek tomu museli knižnicu zatvoriť. Ako vysvetlila hovorkyňa mesta Púchov Laura Krošláková, knižnicu zatvorili na základe stanoviska, ktoré vydal Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.

Ako dôvod uviedli, že služby knižníc v rámci výnimiek udelených Úradom verejného zdravotníctva sa na zozname nenachádzali.

Podľa Tatiany Pichlerovej z regionálneho úradu verejného zdravotníctva by prevádzka knižnice mohla fungovať iba za podmienok telefonického objednania kníh a výdaja kníh donáškovou službou. „Donášková služba by sa nemala odohrávať systémom „z dverí“, v takomto prípade by išlo v podstate o výdajne okienko a neeliminovalo by sa tým zvýšené epidemiologické riziko,“ povedala Pichlerová.

Snažia sa vyjsť v ústrety

Zatvorená zostáva aj knižnica v Ilave, ktorá sídli v Dome kultúry. Napriek tomu sa snažia čitateľom vyjsť v ústrety. Ako nám priblížila Oľga Tomášová z knižnice, požičiavanie kníh nie je celkom utlmené.

„Volajú nám známi, ale aj skalní čitatelia a my sa im snažíme vyjsť v ústrety. Knihy nachystáme a podáme pred budovu, prípadne dovezieme autom a podobne,“ povedala Tomášová.

V Dubnici nad Váhom pôvodne rokovali o niekoľkých možnostiach. V pláne mali poskytovanie služieb tak, aby boli dodržané všetky nariadenia vlády, ako aj hygienické opatrenia.

„Aj na základe rozhodnutia o pozastavení činnosti knižnice v Púchove sme sa rozhodli zatiaľ pozastaviť všetky aktivity v tomto smere,“ vysvetlila Beáta Nemcová, vedúca odborná referentka. Zamestnanci zatiaľ využívajú pracovný čas na upratovanie, vyraďovanie starých a nečítaných titulov, ako aj kontrolovanie triedenia kníh.

Čitatelia sa vynašli Zuzana z Ilavy patrí medzi skalné čitateľky. Ako nám prezradila, knižnicu navštevovala každý týždeň. V čase zatvorených knižníc dostala knihy ako darček. Vďaka tomu má dostatočné zásoby. Našim čitateľom by odporučila historický román Nevhodná nevesta od Jane Father. Považskobystričanka Tatiana Krajčiová ako žiačka základnej školy navštevovala knižnicu raz do mesiaca. „Kníh mám zatiaľ dostatok. Čítam zásoby z domácej knižnice,“ prezradila. „Veľmi sa mi páči Chlapec v pásikavom pyžame,“ dodala. Iva Krúžeková z Dubnice využíva na čítanie knihy, ktoré má doma. Medzi jej najobľúbenejšie patria knihy od slovenských autoriek, ako Dve ženy, Incest alebo 3 kroky do pekla.

Zamerali sa na online aktivity

Považská knižnica v Považskej Bystrici sa po zatvorení zamerala na aktivity pre svojich čitateľov v online prostredí.

Tieto aktivity sú určené nielen pre deti, ale i dospelých a prebiehajú formou súťaží v priebehu apríla. Prvou bola súťaž Múdra hlavička vie, ktorá trvala sedem dní a cieľom bolo uhádnuť knihy podľa obalu. Pri ďalšej súťaži mohli čitatelia odfotiť knihy alebo poslať obrázok obľúbenej knihy v rámci aktivity Žijeme (s) knihami doma alebo Čo si doma čítame.

Aktuálne prebieha súťaž v podobe 20-dňovej výzvy s názvom Knihomoľská výzva.

Súčasťou tejto výzvy je snaha prečítať každý deň knihu či príbeh v neobvyklých situáciách, kostýmoch alebo nie úplne bežným spôsobom. Knižnica tak chce, aby sa čitatelia mohli podeliť o svoj deň s knihou.

Podľa slov riaditeľky Ivany Knappovej budú v aktivitách pokračovať aj v máji.

Pôjde napríklad o online fotonávody, ktoré si pripravujú zamestnankyne knižnice pod názvom Knižná sovička Anička a jej tvorivá dielňa. Pripravujú aj výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ v meste Považská Bystrica pod názvom Svet za oknami a online súťaž Hádaj, na čo myslím a Noc literatúry.

Všetky aktivity môžu čitatelia nájsť na webovej stránke alebo Facebooku knižnice.