Poznáme víťazov Poetického Púchova

Siedmy ročník súťaže amatérskych poetov vyhodnotili aj napriek komplikáciám s pandémiu.

26. apr 2020 o 8:16 Peter Hudák

PÚCHOV. Tento rok čítala súťažná porota už po siedmykrát verše prispievateľov literárnej súťaže Poetický Púchov.

„Kvôli pandémii sme sa nemohli stretnúť na plánovanom slávnostnom vyhodnotení. Porota však diela ocenila a naše finále s oznámením výsledkov sa len posunulo,“ povedala Dáša Ilyová, ktorá má v Centre voľného času Včielka súťaž pod palcom.

Súvisiaci článok Mestská knižnica požičiava cez okienko Čítajte



Presný dátum finálového popoludnia zatiaľ nie je známy, no jeseň je podľa organizátorom rovnako vhodným obdobím na hodnotenie.

V I. kategórii súťažilo 18 detí z prvého stupňa ZŠ, do II. kategórie prispelo 53 žiakov druhého stupňa, zapojilo sa 71 stredoškolákov a najviac básní prišlo v kategórii dospelých, presne 89. Tento rok sme súťaž rozšírili o kategóriu hendikepovaných, do ktorej sa zapojili 4 básnici.

Prečítajte si tiež Pochádzal z Považia, skončil v Argentíne. Známy je tu ako šikovný staviteľ Čítajte



„V dnešnej dobe je veľmi vzácne, keď sa človek dokáže zastaviť, aby dal svojim myšlienkam krídla a veršami obohatil nielen prítomnú chvíľu, ale aj budúcnosť, dodáva organizátorka. Cení si, že Poetický Púchov zaujal všetky vekové kategórie. „Spolu sme mali možnosť prečítať si 561 diel. Môžem s pokojným svedomím skonštatovať, že úroveň z roka na rok rastie a je naozaj ťažké určiť najlepších,“ dodala Ilyová.