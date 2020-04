Bez pomoci štátu skončia, budú musieť prepúšťať

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Súkromní autodopravcovia, ktorí zabezpečujú osobnú prepravu autobusmi, hovoria, že sú v koncoch. Z rezerv, ktoré majú, vydržia možno dva či tri týždne. Bez pomoci štátu či bezúročného úveru, ktorý by im pomohol preklenúť momentálnu krízu spojenú s koronavírusom, budú musieť podnikanie položiť a ľudí prepustiť.

Peter Dorinec, dopravca z Považskej Bystrice, má osem autobusov, väčších aj menších. Od polovice marca vôbec nejazdia.



„Náklady za mesiac, keď autobusy nejazdia, sú pritom asi osemtisíc eur. Musíme zaplatiť prenájmy, sociálne a zdravotné odvody, mzdy, lízingy, dane. Niečo sme mali ušetrené. Už to však končí, dlho nevydržíme,“ konštatuje. Výplatu zamestnancom dali, chcú si ich udržať. Žiadnu pomoc zatiaľ nemajú.

„Obávam sa, že ak nám zamestnanci odídu, už sa nevrátia späť. Sú to chalani zabehnutí a zohnať šoféra do autobusu je dosť veľký problém,“ dodáva Dorinec.

Jeho autobusy vozili na exkurzie a výlety školy, či už po Slovensku, alebo aj do zahraničia.

Robili dopravu pre cestovné kancelárie, zabezpečovali odvoz pre dôchodcov aj športové kluby. Aj keď príde uvoľnenie obmedzení, cestovanie bude ešte dlho v útlme. „Ľudia sa budú báť cesty do zahraničia na zájazd a práve takáto doprava predstavovala päťdesiat percent našich ziskov,“ skonštatoval ešte Dorinec.

Situácia je likvidačná

Ivan Pavlík je tiež z Považskej Bystrice, má tri autobusy. „Od marca ani moje autobusy nevyšli z dvora. Teraz by nám za normálnych okolností začala sezóna, určite by sme vozili školské výlety, dôchodcov. Všetko padlo,“ opisuje situáciu s tým, že má nejaké rezervy, ktoré môžu použiť. Je to však otázky troch či štyroch týždňov a sú na nule. „Situácia je pre nás jednoducho likvidačné,“ dodáva.

Tomáš Minarovič má desať zamestnancov, zatiaľ sa držia. „Ak to však pôjde takto ďalej, budeme musieť prepúšťať,“ konštatuje dopravca z Bánoviec nad Bebravou.

Budú musieť prepúšťať

Od vlády by očakávali podporu autobusoví dopravcovia aspoň v tom, že by mali možnosť čerpať bezúročný úver na preklenutie obdobie krízy, aby ju prežili.

Branislav Doboš, predseda Únie súkromných autobusových dopravcov, hovorí, že dopravcovia ich zamerania majú momentálne stopercentný pokles tržieb aj akýchkoľvek príjmov.

„Bez podpory od štátu nie sme schopní fungovať. Podľa našej štatistiky je 265 súkromných dopravcov na Slovensku, pred koronakrízou ich bolo asi 400. Veľa firiem autobusy odhlásilo, ľudí prepustili. No a každým dňom niekto končí,“ konštatuje Doboš.

Dopravcov sa ešte dotkne pohroma do budúcnosti, ak nebudú schopní utiahnuť lízingy. Spoločnosti im autobusy odoberú, ale oni budú musieť splácať.

Obrátili sa aj na banky

Nepravidelná autobusová doprava zájazdov skončila podľa Branislava Doboša už ku koncu roka, po tom, čo sa dialo v Číne, bol pokles o 50 percent.

„Vo februári, keď naplno prepukli problémy s koronavírusom v Taliansku, zosypal sa medzinárodný trh. Na Slovensku sa zastavilo všetko 13. marca“ hovorí Doboš. Ani on zatiaľ neprepúšťal, má zamestnaných desať ľudí. „V celej Únii máme asi 2300 zamestnancov, čo sú vodiči a ekonómky, pracovníci v kanceláriách. Pokiaľ sa niečo neudeje, tak celý náš segment padne.“ Branislav Dobeš hovorí, že žiadna konkrétna pomoc od štátu pre nich nie je. Písali aj na úrad vlády, kde uviedli viaceré svoje požiadavky.

Požadujú odklady platieb za cestnú daň a DPH, odvodov na poistenie sociálne a zdravotné, príspevky na pokrytie mzdových nákladov.

Pomohlo by im, keby dostali aspoň úver na preklenutie problematického obdobia.

„Riešili sme to minulý týždeň s bankami. Bohužiaľ, sektor nepravidelnej autobusovej dopravy je pre ne veľmi rizikový. A keďže poskytnutie úveru je na rozhodnutí banky, komu ho pridelí a komu nie, tak nechcú ísť do rizika.

Vedia, že do septembra budeme stáť a nábeh potom bude tiež veľmi pomalý,“ hovorí Dobeš s tým, že pred krízou väčšina týchto autodopravcov zdravo fungovala, vládali všetko splácať a väčšinu vozidiel už mali vo vlastníctve.