Napäto čakajú na rozhodnutie vlády

Sprísnený režim obmedzuje i zmiešané rodiny.

29. apr 2020 o 8:00 Peter Hudák

LYSÁ POD MAKYTOU. Celá Púchovská dolina využíva blízkosť štátnej hranice a stovky ľudí pracujú v Českej republike. Denne sem dochádzajú za prácou zdravotníci, mäsiari, pekári, stolári. Nové vládne nariadenie pre mnohých znamená riziko straty zamestnania. Nemajú na potrebné pravidelné testy, ktoré majú byť podmienkou prekročenia hraníc.

Berú si dovolenky

Zo Strelenky dochádzajú do práce za českú hranicu aj manželia Gabkovci.

„Je to postavené na hlavu. Ak pôjdem do Čiech, musím do povinnej karantény tam. Keď sa vrátim, tak zase tu,“ hodnotí nariadenie Václav Gabko. Má živnosť a v Čechách pracuje ako murár. Teraz sedia aj s manželkou doma, pracujú v záhrade a čakajú, čo bude.

„Nie je to spravodlivé. Teraz došli z Anglicka spoluobčania, testy majú zdarma, stravu zdarma a my si máme platiť každý mesiac test,“ dodal.

Obáva sa, že keby aj mal na Slovensku zaplatený test, či mu ho uznajú aj na českej strane. Informácie, či sú krajiny medzi sebou dohodnuté, nemá. „Ak som sa chcela dostať z Česka na Slovensko, musela som si po dvadsiatich rokoch vybaviť slovenské občianstvo a trvalý pobyt,“ povedala Václavova manželka Martina, ktorá pochádza zo Vsetína. Aktuálne si v práci čerpá dovolenku.

„Zamestnávateľ mi ju ale nebude platiť pol roka, skôr sa so mnou rozlúči,“ obáva sa žena.