Zahraničných servisných technikov otestujú do šiestich hodín

Zahraniční servisní technici strojárskych spoločností v Považskej Bystrici už nebudú musieť čakať na výsledky testov na nový koronavírus 24 hodín.

27. apr 2020 o 17:55 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku,môžete tak urobiť kúpou predplatného, ďakujeme.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Zahraniční servisní technici strojárskych spoločností v Považskej Bystrici už nebudú musieť čakať na výsledky testov na nový koronavírus 24 hodín. Súkromná spoločnosť ich v spolupráci s považskobystrickou nemocnicou dokáže urobiť do šiestich hodín.

Ako na pondelkovom zasadnutí krízového štábu v Považskej Bystrici informoval riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica Igor Steiner, podniky pôsobiace v Považskej Bystrici zamestnávajú stovky ľudí a realizujú výrobu často na špecifických technologických zariadeniach. V prípade ich porúch je nevyhnutná servisná oprava. Tú v mnohých prípadoch vedia zabezpečiť výlučne zahraničné subjekty. V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je ich vstup na územie SR, ako aj do samotnej firmy komplikovanejší.

"Na základe požiadavky miestnych podnikateľov, ktorí požadovali rýchlejšie vyhodnotenie testov, sme sa snažili nájsť riešenie. V spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia sa nám to podarilo. Dnes už zahraniční servisní technici nebudú musieť čakať na výsledok deň alebo dva, ale urobíme im test, ktorého výsledok je známy maximálne do šiestich hodín. Testy sa vyhodnocujú klasickou PCR metódou, ide o dôkaz RNA kyseliny koronavírusu," uviedol Steiner s tým, že spoločnostiam tak nestojí prevádzka, linky a výroba.

Prvé takéto vzorky odobrali v mobilnom odberovom centre v Považskej Bystrici v pondelok ráno. "Išlo o dvoch holandských servisných technikov, ktorých potrebovali do miestnej firmy. Ráno sme im robili odber, na obed sme už mali negatívny výsledok a mohli ísť urobiť, čo bolo treba. Nám tiež záleží na tom, aby tu spoločnosti fungovali, výroba bežala ako má a ľudia mali prácu. Je to tiež vďaka z našej strany za to, že aj oni nám v mnohom pomáhajú," doplnil riaditeľ nemocnice.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.

