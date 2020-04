Zamestnanci mestského zariadenia pre seniorov majú negatívne výsledky na COVID-19

V prvej várke otestovali zamestnancov. Dnes budú priamo v zariadení urobené výtery klientom.

29. apr 2020 o 12:12 (R)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Krízový štáb mesta odporučil radnici otestovať klientov a zamestnancov zariadenia pre seniorov na Lánskej. Cieľom bolo predísť

prípadným komplikáciám aké nastali nedávno v domovoch sociálnych služieb v

Pezinku a v Martine.

Chránia klientov

Mesto Považská Bystrica je zriaďovateľom jediného zariadenia pre seniorov. Nachádza sa na Lánskej, momentálne tam žije 37 klientov a pracuje 21 zamestnancov. Od začiatku šírenia koronavírusu tu platia striktné opatrenia. –

„Sme prísni na zamestnancov, ako aj na našich obyvateľov. Zakázali sme návštevy, nosenie tašiek, oblečenia či potravín príbuzným. Dbáme na základné protiepidemiologické a hygienické zásady,“ - uviedla riaditeľka zariadenia Jana Varhaníková. Podľa jej slov majú veľmi disciplinovaných zamestnancov, ale aj klientov.

„Snažíme sa im vysvetľovať celú situáciu aj potrebné

obmedzenia, aby vedeli, že je to pre ich dobro,“ - zdôraznila.

Kým si v zariadení pre seniorov žili bežný život bez hrozby koronavírusu, chodili si niektorí jeho obyvatelia na poštu, do lekárne, do obchodu. Iným, ktorí sú už slabší chodili zamestnanci.

„Teraz je to tak, že chodím len ja. Obehnem obvodných lekárov keď treba recepty na lieky, skočím do lekárne, či na úrady a poštu. Je to preto, aby som

ochránila našich klientov aj zamestnancov,“ - skonštatovala J. Varhaníková.

Zamestnanci majú negatívne výsledky

Odbery vzoriek všetkých 21 zamestnancov sa zrealizovali v mobilnom odberovom centre pri nemocnici v piatok poobede. Výsledky mali v nedeľu.

"Úprimne poviem, že sme ich očakávali s veľkým napätím, pretože v iných mestách poväčšine odhalili koronavírus u zamestnancov alebo klientov. U nás boli všetci zamestnanci negatívni, to znamená, že opatrenia, ktoré sme

prijali či na úrovni krízového štábu mesta, alebo priamo na úrovni vedenia zariadenia, boli efektívne a správne,“ - uviedol primátor Karol Janas.

Spadol im kameň zo srdca

Výsledky testovania zamestnancov netrpezlivo očakávala aj samotná riaditeľka

zariadenia Jana Varhaníková. – „Celú nedeľu som bola veľmi nervózna, keď mi oznámili, že všetci zamestnanci sme negatívni, padol mi kameň zo srdca. Bol to obrovský pocit

spokojnosti, istoty a úľavy, že všetky opatrenia, boli účinné a mali zmysel,“ - opísala

svoje pocity. Podľa jej slov sa v súčasnosti pripravujú na otestovanie klientov. –

„Začíname v stredu o jednej, posúvame čas obeda, nakoľko klienti dve hodiny pred

odberom nemôžu nič jesť. Dve tretiny všetkých sú imobilní, takže odber sa bude

vykonávať priamo u nás v zariadení. Verím, že rovnako ako u zamestnancov dopadnú výsledky výborne,“ - dodala