Máj bez mája nebude

Ani v Lúkach nezabudli na tradíciu a máj postavili aj v rúškach.

1. máj 2020 o 8:03 Peter Hudák

LÚKY. Pred kultúrnym domom v Lúkach sa zišla partia chlapov, aby postavila máj. Tentokrát bez účasti verejnosti a v rúškach, ale tradíciu si vziať nenechali ani Korone.

Práce riadil predseda domácich dobrovoľných hasičov Štefan Lepulica.

„Mám už dobre cez šesťdesiat rokov, ale od osemnástky som si stavanie mája nikdy nenechal ujsť,“ povedal. Dodal, že tohoročný máj je najvyšší, aký kedy staval. Chlapi okolo súhlasne prisvedčili a odhadovali výšku ozdoby dediny na dobrých osemnásť metrov. Nesmie na ňom nechýbať ani fľaška domácej, aby bola motivácia dať ho o mesiac dolu.

Stavanie mája obyčajne sleduje aj šesťdesiatka divákov, ktorí dnes chýbali, no pár ich predsa len prišlo z diaľky mužov podporiť.

„Je to krásna tradícia, je to perfektné, ľudí to dáva dokopy,“ povedala Lenka Markovičová. Povedala, že máj je dnes atrakciou pre celú dedinu, ktorú prv svojim vyvoleným stavali mládenci bežne. „Aj susedom na kopaniciach pred dvoma rokmi postavili chlapci máj. Prišli až z Bytče,“ dodala.