V Tepliciach ma stále vážili. To už nebolo o futbale, spomína brankár Martin Chudý

Po nevydarenom pôsobení v Tepliciach doviedol trnavský Spartak k tretiemu miestu v základnej skupine Európskej lige. Rodák z Považskej Bystrice Martin Chudý druhú sezónu pôsobí v poľskom Górniku Zabrze.

3. máj 2020 o 9:06 Martin Jurčo

Futbalová sezóna je prerušená už viac ako mesiac. Zostali ste v Poľsku?

Áno. S manželkou sme v Katoviciach už šesť týždňov viac-menej zavretí v byte. Klub nám zakázal opustiť krajinu. Na Slovensku by som musel zostať v dvojtýždňovej karanténe a mohol by som mať problém s návratom do Poľska.

Nasledujúci týždeň by sme už mali začať normálne trénovať po skupinách.

Pripravil vám klub tréningový plán?

Mali sme ho vypracovaný na každý deň. Určité obdobie poľská vláda zakázala vychádzanie von. Teraz už je povolené chodiť do parkov a lesov. Máme pripravené aj plány pre behy, ako aj cvičenie v domácej posilňovni, aby sme udržiavali.

Mali sme aj videokonferencie, počas ktorých sme analyzovali taktické záležitosti.

Ako ste znášali domácu izoláciu?

Človek potrebuje slnko, pobyt na čerstvom vzduchu a možnosť hýbať sa, inak sa nám narúšajú telesné rytmy.

Veľa ľudí má problémy. Športovcom sa v tomto čase zvyšuje výskyt depresii a úzkostí. Hráči sa nudia, neabsolvujú bežný režim.

U mňa je to troška iné. Popri futbale sa venujem podnikateľským aktivitám. Mám teraz čas venovať sa im dôslednejšie. Zároveň stíham rodinný život. Nemám vôbec čas nudiť sa.

Moje odporúčanie pre ostatných znie, aby ľudia mali plány a ciele. Potom aj čas plynie oveľa rýchlejšie. Aktivita ich tak pohltí, že zabúdnú aj na plynúci čas.

Ako vnímajú pandémiu koronavírusu v Poľsku?