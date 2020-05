Nemocnica je v prvej línii

Počas boja s pandémiou pracuje nemocnica v krízovom režime.

9. máj 2020 o 7:39 Peter Hudák

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku,môžete tak urobiť kúpou predplatného, ďakujeme.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Slovenské nemocnice nie sú tak horúcim bojiskom ako talianske, či španielske, ale i tunajší zdravotníci boli prví, ktorým pandémia výrazne zmenila fungovanie v práci. O tom čo všetko sa zmenilo vo fungovaní Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici sme sa zhovárali s jej riaditeľom Igorom Steinerom.

Podmienky sú sťažené až bojové. Čo sa zmenilo oproti bežnému fungovaniu nemocnice?

V zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav. Museli sme sa prispôsobiť, navyše NsP v Považskej Bystrici je nemocnicou hmotných rezerv a museli sme otvoriť tzv. pandemické plány a tomu prispôsobiť celý chod nemocnice. Museli sa pozatvárať všetky ambulancie, ktoré vyslovene neposkytovali vyložene akútnu zdravotnú starostlivosť, boli zakázané plánované výkony, plánované hospitalizácie a operácie. Je zakázaná jednodňová zdravotná starostlivosť.

Ste záložnou nemocnicou. Máte vyčlenené už teraz kapacity pre prípad, že by ste museli hospitalizovať pacientov s COVID-19?

Máme pripravené plne zariadené dvadsaťosemlôžkové oddelenie s plným rozvodom kyslíka. V prípade, že by ho bolo treba využiť, máme určeného vedúceho lekára, vedúcu sestru i personál a vieme ho do 24 hodín spojazdniť.

Súvisiaci článok Úroveň protivírusovej ochrany v nemocnici zvýši dezinfekčná brána Čítajte

Čo naopak oproti bežnej prevádzke v nemocnici pribudlo?

Museli sme zaviesť vstupné filtre, kde treba podrobne preveriť každého pacienta. Jeho anamnézu, objektívne ťažkosti, teda teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie či bolesti svalov, aby sme predišli tomu, že by sa do nemocnice dostal pacient, ktorý by mohol byť COVID pozitívny. Všetko sa robilo v krátkom čase v priebehu niekoľkých dní.

Tu nám skomplikovalo situáciu aj to, že sme prišli o časť zamestnancov, ktorí museli pre zatvorené školy a škôlky ostať doma so svojimi deťmi.

Je výpadok zamestnancov veľký?

Momentálne na tom nie sme zle, odhadujem, že máme približne dvadsať zamestnancov na OČR-kách a približne rovnaké číslo na PN-kách.

Tento výpadok neobmedzuje činnosť nemocnice, pohybuje sa na úrovni troch, štyroch percent zamestnancov.

Problémom skôr je, že časť z týchto zamestnancov sú kľúčoví zdravotníci, ktorých potrebujeme pre chod nemocnice.

Či už sú to lekári niektorých odborných ambulancií, lekári oddelení, zdravotné sestry.

Ak vám neprídu do práce pár dní, dajú sa nahradiť, ale keď už sú to týždne a nebodaj plánované mesiace, tak je veľkým problémom zabezpečiť plynulosť prevádzky.

Ako túto situáciu riešite?

Mali sme požiadavku na krízový štáb mesta, aby sme mohli zriadiť opatrovateľské zaradenie pre deti do desať rokov.

Padlo rozhodnutie odobrené aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a od prvého májového pondelka otvárame takéto zariadenie pre deti zamestnancov nemocnice v priestore Materskej školy Dukelská s kapacitou maximálnou dvadsaťštyri detí.

Koľko zamestnancov sa vďaka umiestneniu detí vráti do práce?

Počítame s pätnástkou zamestnancov, čo považujem za úspech. Je to pomaly polovica pracovníkov na OČR.

Personál z dočasne zatvorených ambulancií ste presunuli na iné pracoviská?

Áno, boli presúvaní na iné pracoviská. Jednak nám robili spomínané vstupné filtre, ale máme ich aj na mobilnom odberovom mieste, ktoré sme zriadili pred nemocnicou.

Tu potrebujeme minimálne troch odborne spôsobilých zamestnancov každý deň. Museli sme vykryť na iných oddeleniach kolegov na OČR-kách a PN-kách.

Súvisiaci článok Zamestnanci mestského zariadenia pre seniorov majú negatívne výsledky na COVID-19 Čítajte

Niektoré nemocnice, kde sa objavila možná nákaza vírusom COVID-19, preventívne testovali svojich zamestnancov. Ako je to u vás?

Mali sme jeden prípad, kedy sme zachytili na chirurgickom oddelení pacienta s pozitívnym nálezom na COVID. V najkratšom čase bol transportovaný do Fakultnej nemocnice v Trenčíne a následne sme dali všetkých kolegov, ktorí s ním prišli čo i len do náhodného styku, testovať.

Chvalabohu, všetci boli negatívni. Veľmi prísne dbáme na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení a to sa prejavilo aj v tomto prípade.

S pacientom prišlo do styku dvadsaťšesť ľudí a len šiesti išli do karantény.

Napriek tomu, že používali všetky potrebné ochranné prostriedky, boli s týmto pacientom viac ako tridsať minút v priamom kontakte. Podrobili sa testom a aj neskôr kontrolným výterom a všetky boli negatívne.

Ako ovplyvnili opatrenia proti pandémii prácu nemocničnej kuchyne?

Zmenil sa ja režim obslužných zariadení ako laboratóriá, sterilizácia a aj kuchyne, ktorú my nazývame liečebnou výživou. Varí sa menej, ale inak sa systém nezmenil. Už dlhšiu dobu máme zavedený tabletový systém vydávania stravy. Každý pacient má svoju stravu samostatne zabalenú už priamo v kuchyni v označenom termoboxe. Takže do toho nemôžu zasiahnuť ani na jednotlivých oddeleniach ako v minulosti, keď strava putovala vo varniciach.

Ako je to s dezinfekciou nemocničnej bielizne? Sprísnila sa?

Už dlhšiu dobu zabezpečujeme pranie posteľnej bielizne a nemocničných odevov okrem vlastnej aj pre bojnickú nemocnicu. Mali tú smolu, že sa im tam viackrát objavili COVID pozitívni pacienti. Mali teda aj enormné množstvo infekčnej bielizne. Bez ohľadu na pandémiu, infekčná bielizeň sa perie vždy, aj počas bežného fungovania nemocnice oddelene od ostatnej. Systém dezinfekcie je prísnejší.

Boli situácie, kedy pracovníčky práčovne pracovali aj dlhšie, aby dokázali zabezpečiť dostatok čistej bielizne. Zvládli to ale vynikajúco.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.