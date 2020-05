Zákazky im padli, začali robiť dobrovoĽnícku činnosť

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Počas krízy, ktorá prišla v súvislosti s kornavírusom, nemajú viaceré firmy toľko objednávok, času je viac. Niektorí sa začali venovať dobrovoľníctvu.

Materiál na sklade využili na dobrú vec

Klasická grafická robota po vypuknutí pandémie koronavírusu odrazu nebola, tak presedlali vo firme na niečo iné.

„Keď prišiel naozaj vážny stav, začali sme šiť a rozdávať rúška. Poslúžil materiál, ktorý sme mali naskladnený. Boli to rúška jednorazové, no aj také, ktoré sa dali použiť častejšie,“ priblížil majiteľ grafickej firmy Rudolf Hodas.

Bolo to v čase, keď ešte väčšinou nikto nič nemal, tak každý, komu pomohli, bol veľmi vďačný.

Pomoc s potravinami a noviny

Neskôr pribudla aj iná činnosť. Na základe lokálnej dohody s miestnou pekárňou a výrobcom potravín začali expedovať potraviny do lokálnych filtrov ľuďom, ktorí tu majú služby, merajú teploty a robia kontrolu. Tiež to išlo lekárom, na niektoré pracoviská v nemocnici. Rudolf Hodas hovorí ešte, že cez rôzne styky, ktoré má vďaka podnikaniu, sa pokúšal zháňať pre nemocnicu, čo sa len dalo.

Nedávno prišiel mladý podnikateľ s ďalším nápadom, a to ako spríjemniť čas seniorom v Centre sociálnych služieb Bystričan v Zakvašove.

„Povedal som si, že by bolo dobré priniesť im nejaké informácie z regiónu. Rozhodol som sa darovať im sto kusov regionálnych novín My Považský Obzor, aby si prečítali, čo sa deje v ich najbližšom okolí.

Ako som si noviny listoval, zistil som, že nie je v nich toľko negatívnych informácií ako inde, čo je veľmi dobré,“ skonštatoval Hodas.

Nastupovať budú ako poslední

Firma pomáha, napriek tomu, že ani u nich nie je ľahká situácia. „Sme grafická a reklamná agentúra. Riešime marketing a reklamu pre rôznych klientov, ktorí si otvárajú prevádzky, prípadne vyrábajú nejaké produkty a potrebujú svoje výrobky dostať do povedomia. Robíme však teraz veľmi málo. Jednak preto, že sa niektoré prevádzky museli zavrieť, tiež sa robia škrty výdavkov,“ vysvetľuje Hodas s tým, že prvé šetrenie je práve pri marketingu a reklame.

„Nastupovať na trh budeme asi medzi poslednými,“ konštatuje mladý podnikateľ.