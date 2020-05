Suchá jar neveští nič dobré

Krajinu trápi nedostatok zrážok. Posledné dva či tri roky sú výrazne suchšie. Trpia plodiny a paša pre hospodárske zvieratá je tiež chudobnejšia. Voda chýba aj ľuďom v dedine.

11. máj 2020 o 7:34 Peter Hudák

POVAŽIE. Poľnohospodári evidujú mimoriadne suchú jar. Deficit zrážok je na úrovni osemdesiat milimetrov. Náš región síce nezápasí s takými problémami ako juhozápad krajiny, ale ľudia zhodne tvrdia, že úhrn zrážok je tento rok veľmi nízky a už sa to prejavuje na kvalite plodín i paše.

„Veľkonočný dážď bol zázračný. Tých asi desať milimetrov veľmi pomohlo. Teraz padlo štyri, päť milimetrov. V Beluši to nie je také kritické, ako som to videl v televíznych novinách,“ povedal konateľ spoločnosti Agrotip Tibor Prekop. Dodáva, že ideálne zrážky by mali byť na úrovni aspoň šesťdesiat milimetrov mesačne.

„V marci bolo nad osemdesiat milimetrov, čiže nad normál, ale apríl bol hlboko pod normálom okolo dvanásť až pätnásť milimetrov. Posledné roky sú suché. Je to vyslovene na hrane,“ povedal

Poľnohospodári z Mestečka denne merajú zrážky. Nedostatok snehu pre teplú zimu znamená menej vlahy.