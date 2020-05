Pre koronakrízu je veľká spotreba obalov na jedlo, pribudol aj iný odpad

Môže to priniesť zvýšenie poplatkov.

14. máj 2020 o 7:57 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po zavedení opatrení pre koronakrízu museli reštaurácie zatvoriť, stravu mohli vydávať len jednotlivo a balenú.

Spotreba jednorazových obalov narástla, zväčšil sa aj objem odpadu, ktorý sa dovtedy neprodukoval, alebo v oveľa menších množstvách. Komunálny odpad celkovo zaznamenal nárast. Môže to mať vplyv aj na poplatky, ktoré vyberajú obce a mestá, aby mohli narábať s odpadom a splniť sprísnené podmienky, ktoré sa vo veľkom zavádzajú pri narábaní s odpadmi.

Hovoria o veľkej spotrebe plastových obalov

Eva Jakubeková má reštauráciu v centre Považskej Bystrice. Zameriavajú sa hlavne na obedové menu a rozvoz stravy pre firmy. Po vypuknutí koronakrízy nezatvorili, stravu pripravovali aj naďalej. Museli ju však balíčkovať do jednorazových obalov. Do firiem ju predtým vozili vo veľkých nádobách a na mieste sa servírovala. Zmena ich rozhodne zaťažila, finančne, aj čo sa týka obsluhy.

Majiteľka však hovorí aj o záťaži pre životné prostredie. „Každý jednotlivý obed, polievku aj hlavné jedlo, sme začali dávať do jednorazového obalu. Zostal nám aj jeden veľký zákazník a pokiaľ sme zabalili dvesto polievok aj druhých jedál, dali ich do tašiek, dalo to priadne zabrať. Pribudla práca, mali sme zvýšené náklady,“ hovorí Jakubeková.