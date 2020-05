Svojpomocne zveľadia ihrisko

Budujú altánok, ktorý bude slúžiť celej dedine na viacero účelov.

16. máj 2020 o 7:59 Peter Hudák

LYSÁ POD MAKYTOU. Obec sa pri futbalovom ihrisku pustila do budovania altánku, ktorý by mal slúžiť nielen športovcom, ale všetkým tunajším obyvateľom.

„Bude tam posedenie pre ľudí, keď bývajú spoločenské alebo športové akcie,“ povedal starosta Michal Ondrička. Altán by mal slúžiť ako bufet, zázemie pri športových podujatiach či ako útočisko pred dažďom či slnkom pre návštevníkov podujatí na ihrisku.

Základné pätky, na ktorých bude stáť drevená konštrukcia, majú zabetónované.

„Momentálne navážame spodnú vrstvu a chceme ju zhutniť, aby sme v priebehu dvoch-troch týždňov mohli začať stavať,“ spresnil Ondrička.

Altánok bude mať rozmer desaťkrát päť metrov a obec doň investuje približne šesť a pol tisíc eur.

Snažia sa ušetriť, ako sa len dá, a tak altánok stavajú svojpomocne. „Sú tam zapojení dobrovoľníci, futbalisti, občianske združenie. Spojili sme sily a obec financuje náklady na zakúpenie materiálu,“ dodal starosta. Verí, že sa im do mesiaca podarí prácu dokončiť, hoci práve na jar má každý z dobrovoľníkov dosť roboty aj okolo domu.