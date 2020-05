Tréner Solík: Súťaž sme chceli vyhrať

Už dlhší čas nehrali futbaloví starší žiaci MŠK Považská Bystrica v druhej lige tak dobre ako uplynulú jeseň. Boli časy, keď boli účastníkmi prvej žiackej ligy.

18. máj 2020 o 8:01 Tomáš Somr, Ján Borčányi

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pochváliť musíme terajšiu trénerskú dvojicu, ktorá priviedla svojich súčasných zverencov na prvé miesto po jesennej časti. Lenže ako vieme, súťaž sa nedohrala pre koronavírus.

Zašli sme za trénerom Stanislavom Solíkom a položili mu niekoľko otázok.

Vaši zverenci boli po jeseni na prvom mieste. Pandémia zabránila tomu, aby sa súťaž dohrala. Ako vnímate tento fakt?

Ako väčšia časť trénerov ani ja nemám z toho radosť. Život nám do cesty postavil prekážku, s ktorou sa musíme popasovať, aby sme sa vrátili do futbalového kolotoča zdraví.

Teraz je dôležité, aby sme nepodľahli situácii a vrátili deti na ihriská. Bude to pri individuálnom alebo skupinovom tréningu tak, ako nám opatrenia dovolia. Máme dobrý čas na prípravu bez postranných vplyvov. Tréneri a ich zverenci nemusia rozmýšľať nad víkendovými zápasmi. V opačnom prípade by som mal obavu z toho, aby sa nám všetky deti vrátili na ihriská.

Starší žiaci nastrieľali na jeseň sedemdesiat gólov, čo je pekná vizitka.