Majú zimu. Odpojiť sa od centrálneho zdroja vykurovania nie je jednoduché

Obyvatelia jednej bytovky v Ilave sa chcú odpojiť od centrálneho zdroja vykurovania. Zástupkyňa vlastníkov bytov hovorí o obštrukciách, mesto o koncepcii, ktorú pripravuje a lepšej ponuke.

19. máj 2020 o 8:41 Bernadetta Pitoňáková

ILAVA. Vlastníci jednej z bytoviek na Medňanskej ulici v Ilave sa chcú odpojiť od centrálneho zdroja vykurovania. Zdá sa im pridrahé, sťažujú sa na nedostatočné vykurovanie a zimu v bytoch.

Spoločnosť, ktorá má v správe tepelné hospodárstvo, hovorí, že nie sú proti. Stanovili si však podmienky. Zástupkyňa vlastníkov bytov hovorí, že sú nesplniteľné. Mesto nemá aktuálnu koncepciu tepelného hospodárstva, o ktorú by sa mohlo opierať pri vydaní stanoviska pre vlastníkov bytov.

Zima a vysoké náklady

Ľudia z bytovky na Medňanskej ulici si chcú kúrenie riešiť po svojom, mimo centrálnej dodávky. Majú na to svoje dôvody.

„Keď mali kúriť, nekúrili poriadne, v bytoch sme mali zimu. Bolo to strašné,“ hovorí pani Jarmila, obyvateľka bytovky, s tým, že neplatia pritom málo. „Keby sme mali vlastné vykurovanie, kúrili by sme vtedy, kedy by sme chceli my, aj vypli teplo podľa našich potrieb. Mali by sme asi aj lepšiu cenu,“ dodáva.