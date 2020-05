Na Slovensko ho z Moravy nepustili, bál sa o ťažko chorú priateľku

Opatrenia pre koronavírus priniesli viacerým ľuďom trpké chvíle. Aj Jozefovi, ktorý má priateľku na Považí.

21. máj 2020 o 9:34 Bernadetta Pitoňáková

DOMANIŽA. Jozef je z Uherského Hradišťa. Priateľku má z Domaniže. Zoznámili sa, keď bola spolu s inými ženami z Považia ešte pred asi dvadsiatimi rokmi na brigáde v poľnohospodárskom družstve. Počas víkendov zašli brigádničky zo Slovenska aj do reštaurácie.

Tu sa stretol Jozef so svojou dlhoročnou priateľkou, padli si do oka a nakoniec sa dali dohromady. Bol to vzťah na diaľku, lebo zostal pracovať na Morave. Pravidelne však chodil na víkendy do Domaniže.

Pred dvomi rokmi jeho priateľka ochorela, prišla o obe končatiny. Stav sa skomplikoval. Má ešte syna, ktorý je zdravotne postihnutý a bolo sa o neho treba starať. Jozef pri svojej priateľke zostal, na Slovensko chodil ďalej. Dvojici však priniesla koronakríza naozaj ťažké chvíľky.

Odlúčenie, neskôr aj bratova smrť

Keď prišla koronakríza a zatvorili sa československé hranice, pre ľudí už dosť skúšaných životom prišla veľká komplikácia. „Na Slovensko som nemohol. Mal som veľký strach, aby sa niečo zlé neprihodilo,“ spomína si Jozef na to, ako ich postihlo zatvorenie hraníc pre koronakrízu.