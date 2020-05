Rybárske preteky sa konať nemôžu, organizátor pretekov kritizuje opatrenie ÚVZ

Ani po štvrtej fáze uvoľňovania mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa nemôžu konať rybárske preteky.

21. máj 2020 o 14:33 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ani po štvrtej fáze uvoľňovania mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa nemôžu konať rybárske preteky. Ani tie, ktorých by sa zúčastnilo menej ako 100 rybárov. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Mohlo by vás zaujímať Na Slovensko ho z Moravy nepustili, bál sa o ťažko chorú priateľku Čítajte

Zákon o rybárstve ustanovuje v máji všeobecný zákaz lovu na kaprových revíroch. Výnimkou je organizovanie tradičných rybárskych pretekov. Pre vládne opatrenia ich mestské a miestne organizácie usporiadať nemohli a nebudú ich môcť usporiadať ani po uvoľnení opatrení od 20. mája.

Opatrenie ÚVZ povoľuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 100 osôb, no zároveň zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia "súťažnej" športovej povahy.

"Rozmýšľali sme, že tradičné preteky na jednom z našich revírov v Považskej Bystrici nazveme priateľské stretnutie rybárov. Ani to však nie je možné, pretože zákon o rybárstve povoľuje organizovať v máji iba rybárske preteky, teda podujatie súťažnej podoby. Je to bludný kruh," skonštatoval jeden z organizátorov pretekov Milan Zelenák.

Ešte sme napísali Majú zimu. Odpojiť sa od centrálneho zdroja vykurovania nie je jednoduché Čítajte

Podotkol, že určite menším ohrozením by bolo 80 rybárov na päťhektárovom rybníku v interiéri ako takmer stovka divákov v uzavretom kine. "Rybársky šport sa nedá porovnávať s ostatnými druhmi športu. Rybárske preteky sú špecifické. Rybári sú vo vonkajšom prostredí, sedia päť metrov od seba a možnosť prenosu vírusu je v porovnaní napríklad s kinom či reštauráciou minimálna. Ale to zrejme tí, ktorí vydali opatrenia, nevedia," zdôraznil Zelenák s tým, že opatrenie vyvolalo medzi rybármi nevôľu.