V dôsledku extrémneho sucha hrozí na hornom Považí nedostatok krmiva na zimu

V okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava chýba momentálne 20 až 40 milimetrov vlahy na štvorcový meter.

21. máj 2020 o 15:31 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava chýba momentálne 20 až 40 milimetrov vlahy na štvorcový meter. Informovala o tom riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Považskej Bystrici Daniela Janíčková.

Mohlo by vás zaujímať Na Slovensko ho z Moravy nepustili, bál sa o ťažko chorú priateľku Čítajte

"V tomto období sú suchom najviac postihnuté obilniny, repka olejná a kukurica. V súčasnosti je ťažké odhadnúť hektárové výnosy. Môže ich ovplyvniť budúce počasie, ktoré nie je možné predvídať. Ak by nastali dlhšie a trvalejšie zrážky, plodinám by to určite pomohlo. Pri súčasnom stave môžeme predpokladať zníženie v intervale od 15 do 30 percent," informovala Janíčková.

Suchom sú podľa nej najviac poznačené trvalé trávne porasty, poľnohospodári hlásia problémy s pašou. Na mnohých pasienkoch je v dôsledku riedkeho a nízkeho porastu nedostatok kvalitnej fytomasy. To sa prejavuje na produkcii zvierat, najmä na nízkom množstve nadojeného mlieka.

Ešte sme napísali Vypílili stromy, drevo neodpratali Čítajte

"Rovnako hrozí nízka kvalita a objem pri výrobe lúčneho sena. Je predpoklad, že súčasný stav lúčnych porastov výrazne negatívne ovplyvní množstvo vyrobeného sena, ktoré bude chýbať v zimnom kŕmnom období. Minulotýždňový dážď vegetácii mierne pomohol, no podobných zrážok by si poľnohospodári želali omnoho viac," doplnila Janíčková s tým, že niektoré plodiny sa už nepodarí zachrániť a výnosy budú určite omnoho nižšie, ako po minulé roky.