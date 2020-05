Knižnicu opäť otvorili a pribudli aj nové tituly

Mestská knižnica opäť slúži čitateľom. Rozšírili knižný fond a chystajú aktivity na Deň detí.

24. máj 2020 o 8:00 Peter Hudák

DUBNICA NAD VÁHOM. Ako informovalo mesto na svojom webovom portáli, v mestskej knižnici pribudli počas jej núteného uzatvorenia nové knižné tituly.



„Celkovo sme tento rok zatiaľ nakúpili viac ako 130 nových knižiek. Tituly štandardne vyberáme na základe priebežného sledovania ponuky na knižnom trhu, prihliadame aj na priania a vkus čitateľov,“ priblížila výber vedúca mestskej knižnice Beáta Nemcová a dodala, že knižnica každoročne doplní knižný fond o 600 až 800 kníh.

"Uvidíme, aká bude situácia tento rok a ako na nás doľahnú ekonomické dôsledky pandémie,“povedala Nemcová.

Súvisiaci článok Korona investíciu nezastavila Čítajte

Najviac noviniek pribudlo v oddelení detskej literatúry a tiež v regáloch s beletriou. Podľa vedúcej knižnice je o nové knihy aj v čase obmedzeného chodu knižnice záujem a na viaceré z nich sa v rezervačnom systéme čaká aj niekoľko týždňov.

Nákup nových knižných titulov zo svojho rozpočtu financuje mesto Dubnica nad Váhom a knižnica úspešne žiada aj o prostriedky z Fondu na podporu umenia. Vo svojom fonde má takmer 52-tisíc titulov, v minulom roku ju navštevovalo dva a pol tisíca čitateľov.

Knižnicu opätovne otvorili 7. mája. Funguje v obmedzenom režime, požičiava maximálne päť kníh na jedného čitateľa.

"Knižky po ich vrátení ukladá do 24-hodinovej karantény a následne vykonáva potrebnú dezinfekciu," informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.

Prečítajte si tiež Odpad budú zbierať adresne Čítajte

V mestskej knižnici sa aktuálne pripravujú aj na netradičné oslavy dňa detí.

„Pre deti sme pripravili malú dielničku, v rámci ktorej si môžu vyrobiť veterný mlynček, ktorý bude zdobiť predzáhradku knižnice. Materiál na výrobu vrtuľky deťom poskytneme, no odporúčame si priniesť svoje nožnice, ceruzku alebo pastelky,“ povedal vedúci oddelenia kultúry Richard Benech.

Na malých návštevníkov bude detské oddelenie knižnice čakať vo štvrtok od deviatej do šestnástej hodiny a v piatok od deviatej do pol druhej popoludní.

Vyzdobiť záhradu Mestskej knižnice budú môcť deti aj vrtuľkami, ktoré si vyrobia sami doma. Ožiť farbami a výtvormi detskej fantázie by mal aj samotný plot mestskej knižnice. Jej zamestnanci ho radi vyzdobia obrázkami, ktorými sa chcú najmenší Dubničania pochváliť.