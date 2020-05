Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici

Pred 30 rokmi, po ročnom účinkovaní, lúčili sa futbaloví reprezentanti mesta pod Manínom ZVL Považská Bystrica vedno s Trnavou s najvyššou futbalovou súťažou v Československu.

25. máj 2020 o 7:52 Tomáš Somr, Ján Borčányi

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pôsobili v nej po štyroch desaťročiach od svojej poslednej účasti v I. lige v povojnovom období (1949).

Od roku prevratných politicko-spoločenských zmien v našej krajine a vo svete (1989) ubehli zasa tri desaťročia, keď futbal v „krásavici na Považí“ padal postupne až na samé dno súťaží.

Svetlo na konci tunela sa ukázalo až teraz, keď Bystričania, ako účastník III. ligy Západ, bojovali o špicu tabuľky. Zdá sa, že pandémia koronavírusu tieto nádeje zasa trochu oddialila a v súčasnosti renovovaný štadión si bude musieť na zápolenia vo vyššej súťaži ešte nejaký čas počkať.

Pri pohľade do histórie najvyššej futbalovej súťaže v Československu v dlhodobej polstoročnej tabuľke z rokov 1935 až 1986 figuruje Považská Bystrica medzi takmer šesťdesiatimi klubmi na 37. priečke s rovnakým počtom bodov ako Dynamo České Budějovice pred olomouckými vojakmi (Křídla vlasti) a Spartakom Ústí nad Labem. Znalec a kronikár tunajšieho športového prostredia a diania František Krištofík v pamätnej publikácii „Od ŠK Munička po TJ ZVL Považská Bystrica (1989)“ mapuje vývoj udalostí do polovice 80. rokov minulého storočia. V závere state Križovatky futbalu, berúc do úvahy, že sa v dovtedajšej histórii futbalu v bystrickom mužstve vystriedalo takmer šesťsto futbalistov.

