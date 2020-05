Most potrebuje opravu, vyhodnotenie zastavili opatrenia pre koronavírus

V Stupnom plánujú opraviť ďalší most.

25. máj 2020 o 8:43 Bernadetta Pitoňáková

STUPNÉ. V obci plánujú opravu dôležitého mosta v časti Búbeľov. Uchádzajú sa o peniaze z nenávratných finančných zdrojov.

„Vybavovali sme ich cez miestnu akčnú skupinu. Pre opatrenia, ktoré sa zaviedli pre šírenie koronavírusu, je však vyhodnocovanie pozastavené,“ hovorí starosta Peter Krajčoviech. Dodáva, že most už má nejaké tie roky a potrebuje rekonštrukciu.

„Nosná konštrukcia mosta je v poriadku, vymeniť však určite už treba zábradlie, položiť naň nový koberec,“ opisuje zámery starosta Krajčoviech. Rekonštrukcia bude stáť 27-tisíc eur. Z mimorozpočtových zdrojov by mali získať 17-tisíc eur a zvyšok zafinancuje samospráva. Žiadosť podávali ešte minulý rok.

„Je to hlavný most, určite ho budeme musieť dať do poriadku,“ dodáva ešte Krajčoviech.

Predminulý rok sa podarilo opraviť most pri materskej škole. Obec získala nenávratný finančný príspevok. Toto zariadenie už nebolo v poriadku ani po statickej stránke.

„Museli sme ho preto robiť celý nanovo, išlo o investíciu približne 70-tisíc eur,“ spresnil ešte starosta.