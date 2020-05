Kto má pozemok, platí

Odpad musia hradiť aj mimo trvalého bydliska.

26. máj 2020 o 6:45 Peter Hudák

PÚCHOVSKÁ DOLINA. Ľudia v regióne boli nemilo prekvapení. Dostali výzvu na zaplatenie poplatkov za odpad v obciach, kde vlastnia nehnuteľnosti, hoci tu nemajú trvalé ani prechodné bydlisko a odpad si platia v inej obci či v meste.

Poplatok vychádza zo zákona o daniach a miestnych poplatkoch, ktorý platí od konca roka 2004. Obce ho začali uplatňovať až teraz.

Prečítajte si tiež Most potrebuje opravu, vyhodnotenie zastavili opatrenia pre koronavírus Čítajte

Prekvapení majitelia

Darina (45) vlastní s manželom pozemok na dedine. Majú na ňom zasadené ovocné stromy, chodia sem len sporadicky. Dva razy ročne pokosia trávu a nechajú ju skompostovať na pozemku.

„Neviem, prečo by sme mali platiť, žiadny odpad tam nevytvárame. Ani nemáme žiadnu smetnú nádobu,“ povedala. Dodala, že odpad berú do mesta, kde ho triedia a riadne si za vývoz platia.

„Len si vymyslia, aby ľudí zdierali. To sa tu nikdy neplatilo,“ povedala Zuzana (76). Má na doline pozemok po rodičoch, no už tam má zasadených len pár jahôd a cesnak. Odpad je od mala naučená dávať na kopu a kompostovať. „Nikdy nám zo záhrady nič nevyvážali. Tráva a burina zhnili a kompost išiel ku stromom,“ dodala.