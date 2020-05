V škole, kde hrozila dvojzmennosť, začali so stavebnými prácami

V košeckej základnej škole pribudnú triedy.

27. máj 2020 o 8:33 Bernadetta Pitoňáková

KOŠECA. Veľkou investičnou akciou v obci, ktorá po vysúťažení vyšla na viac ako 900-tisíc eur, je prístavba základnej školy. Vďaka nej získa obec nové priestory, ďalších päť tried. „Dostali sme dotáciu z ministerstva školstva vo výške 200-tisíc eur. Treba však ešte veľa doplatiť, tak sme si museli zobrať úver 500-tisíc eur,“ hovorí k financovaniu starosta Košece Radomír Brtáň. Projekt rozdelili na dve etapy.

Prvá etapa zabezpečí výstavbu samotných učební a v tej ďalšej výhľadovo plánujú výstavbu kuchyne a jedálne. „Práce na prvej už robíme a trvať by mali asi štyri mesiace, robiť sa tak bude až do septembra. Budeme to musieť logisticky veľmi dobre zvládnuť, aby sme v novom školskom roku mali k dispozícii už aj túto časť školy,“ vysvetľuje starosta Brtáň.

Pri škole pribudne po dokončení nový pavilón, ktorý bude spojený s pôvodnou budovou. „Na prízemí bude chodba a v budúcnosti, keď sa budú robiť práce v druhej etape, v tejto prízemnej časti bude aj nový vstup. Dovtedy poslúžia dva vstupy z pôvodnej časti,“ hovorí Brtáň. Na prízemí bude tiež jedna trieda, miestnosť na prezúvanie a plánované sú aj dielne.

Na poschodí budú ďalšie tri triedy. „Nebudeme tak musieť využívať odborné učebne ako kmeňové triedy, čo robí komplikácie pri organizovaní vyučovania, ak sa musia žiaci sťahovať,“ hovorí Brtáň.

Kapacitne by mali uvoľniť aj triedu, ktorú používajú v rámci telocvične. Tá je navyše v havarijnom stave a obec musí rovnako hľadať zdroje na rekonštrukciu športových priestorov.

Pokiaľ sa nedokončí aj druhá etapa prístavby školy, žiaci sa budú dovtedy stravovať naďalej v materskej škole. Tu rozšírili jedáleň, s prácami finišujú. Priestor bude oveľa väčší, čo umožní vydať obedy viacerým stravníkom naraz.

„Je to veľké pozitívum pri striedaní jednotlivých skupín stravníkov, ktoré sem chodia. Po tom, čo sa zaviedli takzvané obedy zadarmo, je záujem o stravovanie väčší, vyriešili sme tak aj tento problém. Inak by sa výdaj obedov natiahol od jedenástej hodiny dopoludnia až do druhej popoludní,“ vysvetľuje Brtáň.

Aj vstup do jedálne je teraz samostatný. Deti zo základnej školy tak nebudú vstupovať do priestorov materskej školy, ako to bolo doteraz. Prechádzali chodbami škôlky a vyrušovali tak deti pri spánku počas odpočinku. Do jedálne sa dostanú priamo zvonku, novým prístupovým chodníkom, schodiskom a samostatným vstupom.