Násilie ťažko dokázať. Pomôcť môže nová mobilná aplikácia.

Ako to vidia ženy

Zuzana (35): Ak má žena poruke mobil a vie, čo môže od násilníka očakávať, môže jej to pomôcť ochrániť seba aj deti.Jana (47): Mám s tým skúsenosti. Vo vypätej situácii človek nestihne volať 158. Dobre ak má takéto niečo poruke a ten útočník o tom nevie.Anna (60): Bola by to dobrá vec, lebo najhoršie je dokázať domáce násilie. Je skryté za dverami a nikto sa do toho nechce starať.Helena (52): Zákon je tak postavený, že kým sa naozaj niečo nestane, policajti majú zviazané ruky. Mnohokrát sa stalo, že musela prísť tragédia, aby sa začalo konať. Aplikácia je fajn, ale treba upraviť aj zákony.Jana (56 ): Násilníka treba riešiť hneď, na mieste a odviesť. Násilie sa inak bude opakovať a intervaly medzi útokmi sa budú skracovať.