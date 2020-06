Pribudnúť by mali tento rok dve ihriská, s výstavbou jedného už začali

Pri prírodnom amfiteátri v mestskej časti Praznov, v Považskej Bystrici, začali s výstavbou ihriska.

2. jún 2020 o 10:37 RPB

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pri zámere výstavby narazili v Praznove na kompilácie s rozdrobenými pozemkami, ktoré sa aj vďaka ústretovosti obyvateľov podarilo sceliť. „Celé sme to začali riešiť pred štyrmi rokmi, potrebné bolo vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, rôzne vyjadrenia dotknutých orgánov, ale nakoniec sa to podarilo. Práce odštartovali, za čo som veľmi rada,“ skonštatovala Jarmila Tomanová, poslankyňa za Praznov, že pribudli zase komplikácie s podzemnou vodou. Verí však, že aj toto sa podarí vyriešiť.

Športovisko v Praznove bude mať rozmery 33 krát 18 metrov, jeho súčasťou budú vysunuté bránky. „Ihrisko je vybavené mantinelmi a ochrannou sieťou po celom obvode. Povrch hracej plochy tvorí umelý trávnik, ktorý je navrhnutý a určený predovšetkým na komfortnú hru futbalu, ale môže sa tu hrať aj nohejbal a volejbal,“ uviedol primátor Karol Janas. Prisľúbil, že nebude chýbať ani osvetlenie. Celkové náklady na výstavbu sú do 60-tisíc eur.

Spoločnosť, ktorá súťaž vyhrala, prevzala stavenisko 28. mája, práce podľa zmluvy budú ukončené do 60 dní. – „Predpokladáme, že to bude skôr, avšak všetko závisí od počasia,“ - poznamenal ešte Janas.

Výstavbu multifunkčného ihriska má radnica tento rok naplánovanú aj v Šebešťanovej. „Narazili sme tu na problémy s majetkami, avšak po dohode so súkromníkmi a urbárom to dávame postupne do poriadku. Menšiu časť vlastní slovenský pozemkový fond, s ktorým aktuálne rokujeme. Verím, že do začiatku leta to uzavrieme a tento rok aj v tejto prímestskej časti vybudujeme rovnaké športovisko,“ dodal na záver primátor.