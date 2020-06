Podmienky parkovania prinútili ľudí prehlásiť si trvalý pobyt

Samosprávy si musia strážiť populačný vývoj.

3. jún 2020 o 8:00 Peter Hudák

POVAŽIE. S neprihlásenými novousadlíkmi majú výdavky mnohé obecné samosprávy. Podielové dane síce za nich získavajú mestá v mieste ich trvalého bydliska, no obce im musia zabezpečiť rovnaké služby ako pre ostatných obyvateľov. Sú to výdavky navyše, no bez očakávaných príjmov.

Prečítajte si tiež Ľudia musia platiť poplatky, ktoré po nich doposiaľ nik nechcel Čítajte

Možnosti samosprávy

Podľa názoru odborníka na samosprávy Michala Kaliňáka zo Združenia miest a obcí Slovenska by si každý obyvateľ mal uvedomiť, že žije v komunite, v ktorej dostáva verejné služby a mnohé sa neplatia priamo, ale aj nepriamo, napríklad cez podielové dane.

„Sme svedkami nárastu požiadaviek na kapacity materských a základných škôl, ale aj na služby v rámci sociálnej politiky. Preto benefitom môže byť napríklad prednostné umiestnenie obyvateľov s trvalým pobytom v predškolských a školských zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb, pri nastavení parkovacej politiky a podobne,“ uviedol Kaliňák.