Budú mať okrúhle výročie obce, zrekonštruujú kultúrny dom

V Pružine sa pustili do opráv kultúrneho domu. Končia s rekonštrukciou strechy, plánujú ešte pokračovať.

3. jún 2020 o 8:29 Bernadetta Pitoňáková

PRUŽINA. Na kultúrnom dome v obci opravujú momentálne strechu. Práce by mohli ukončiť už tento týždeň. Podľa starostu Michala Ušiaka bola rekonštrukcia nevyhnutná. „Robíme to z vlastných finančných prostriedkov, ktoré sme ušetrili z kapitálových výdavkov minulého roka,“ informoval starosta obce Michal Ušiak.

Oprava strechy bola potrebná jednak v súvislosti so životnosťou plechu, ktorý slúžil ako krytina, a tiež do objektu už začalo zatekať. „Pod krytinou nebola umiestnená parozábrana, čo tiež spôsobovalo problémy. Interiér kultúrneho domu sme už vynovili, museli sme preto riešiť aj strechu. Vymeniť sme na nej museli nielen krytinu, ale aj niekoľko krokiev z krovu a tiež sme dávali kompletne celkom nové latovanie,“ uviedol k prácam starosta.

V roku 2022 bude oslavovať obec 750. výročie prvej písomnej zmienky, chcú preto pripraviť kultúrny dom na oslavy. „Teraz opravíme strechu a budúci rok by sme chceli dať do poriadku fasádu,“ dodáva starosta. Verí, že za dva roky budú opatrenia v súvislosti s koronavírusom zažehnané a oslavy budú môcť zorganizovať. Náklady na rekonštrukciu strechy boli približne 30-tisíc eur.