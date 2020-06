Na začiatku krízy bol nedostatok krvi

Koronakríza v ľuďoch zburcovala spolupatričnosť a nezištnú pomoc.

7. jún 2020 o 9:48

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hematologicko-transfúzne oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici zastrešuje hematologické laboratórium, samotnú transfúznu stanicu, hematologické ambulancie a aj hematologický stacionár, kde podávajú transfúzie, onkologickú či biologickú liečbu.

„Stretávate sa so zdravými ľuďmi, ktorí darujú krv, tú vy spracujete a dáte niekomu, komu pomôže. A krv nie je možné vyrobiť, len darovať,“ povedala primárka oddelenia Marta Kavecká.

Darcov na čas ubudlo

Tesne po prepuknutí epidémie nemocnica riešila problém s nedostatkom darcov. Ľudia sa v prvých dňoch obávali navštíviť nemocnicu, obávali sa rizika nákazy.

„Nemám presné čísla, ale prišlo zhruba o päťdesiat percent menej darcov,“ povedala primárka.

Bežne majú sedemdesiat až osemdesiat darcov za týždeň. Zdravotníci zverejňovali výzvy, kontaktovali darcov, poprosili kolegov o pomoc.

„Oslovovali sme rodinných príslušníkov onkologických pacientov a vysvetľovali, že potrebujeme pomôcť. Kolegovia pri informovaní o zdravotnom stave jednotlivých pacientov žiadali rovnako rodinných príslušníkov, aby sa zapojili,“ povedala Kavecká. Situácia sa stabilizovala. Darcovia opäť chodia a primárka chváli ich disciplínu, trpezlivosť, srdečnosť a ochotu nezištne pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

„Nesmierne som im vďačná. Každý darca je pre mňa výnimočný človek a som hrdá na to, akých úžasných ľudí máme v blízkom okolí,“ dodala primárka.

Prísnejšie opatrenia

Opatrenia pri odbere krvi sú o niečo prísnejšie. Darcovia prejdú vstupným filtrom, musia dodržiavať rozostupy. Každá odobratá krv sa vyšetrí tak, ako sa vyšetrovala pred krízou. Spracuje sa a červené krvinky putujú ešte na dva týždne do karantény. Krv je v chladiarenskom zariadení a nepoužíva sa.

„Ak by darca ochorel, je povinný nás kontaktovať. My dokonca aktívne po tých štrnástich dňoch kontaktujeme darcu, aby sme si potvrdili, že je všetko v poriadku,“ povedala Kavecká.

Piatky sú nabitejšie

Krv berú dva razy do týždňa, v utorky a piatky. Piatok býva rad darcov dlhý aj viac ako päťdesiat metrov. „Viac ľudí chodí v piatok, ale ak chcú byť darcovia rýchlejšie vybavení, lepšie je prísť v utorok,“ radí primárka. Medzi darcami je mnoho takých, ktorých motivovala výzva na sociálnej sieti darovať krv známemu.

„Krv sa už dnes nedá darovať adresne. Takéto je len darcovstvo kostnej drene. Tu je ale dobre prísť na transfúznu stanicu a zistiť, či vôbec môžu darovať najskôr krv,“ povedala primárka.

Modrá krv

O šľachticoch sa tvrdilo, že majú modrú krv. V zmysle tejto metafory ju podľa primárky majú všetci darcovia. Na otázku, či je niektorá z krvných skupín žiadanejšia, nejestvuje jednoznačná odpoveď.

„Nulka negatívna je všeobecný darca a môže sa dať všetkým, no nie bezhlavo, len vo výnimočných situáciách. Ja tvrdím, že každá skupina je veľmi dôležitá,“ povedala Kavecká. Dodala, že v populácii je najviac ľudí s krvnou skupinou A a s krvnou skupinou 0. Nasleduje B a najmenej ľudí má krvnú skupinu AB.

„A tomuto zodpovedá aj bežný dopyt po jednotlivých krvných skupinách. Zažila som ale, že bola vážna havária a sedem až osem ošetrovaných ľudí malo krvnú skupinu nula pozitív,“ dodala primárka.

Darcovia sa neboja

V čase našej návštevy bolo na oddelení plno. Darcovia čakali, kým prídu na rad, alebo si už po odbere vychutnávali občerstvenie.

„Príde mi to normálne, darovať krv. Momentálne sme so sestrou prišli darovať krv na meno, známemu,“ povedala Michaela Sádecká. Jej sestra tu bola po prvý raz, obavy nemala ani z odberu, ani z nákazy.

„ Naši rodičia sú tiež darcovia krvi, odmalička to vnímam, netreba sa báť,“ povedala Žofia Kroláková.

Michal Vaverka prišiel darovať krv aj počas pandémia, obavy z nákazy nemal.

„Je to rovnaké ako aj predtým, chodím pravidelne. Dnes som tu ôsmykrát,“ povedal. Rovnako ako ostatných aj jeho motivuje snaha pomôcť iným ľudom.